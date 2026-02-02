Ya es oficial: estos son los madrileños que podrán viajar gratis en transporte público este 2026

Si vives en Madrid, lo más seguro es que tu medio de transporte de confianza sea el Metro. En una ciudad que vive deprisa, lo más sencillo es subirte al tren para cumplir con el día a día. Sí, ir a pie y pasear por la capital está muy bien cuando tenemos tiempo, pero entre semana lo cierto es que la mayoría buscamos optimizar nuestros desplazamientos.

Además, el hecho de que el transporte público sea el elegido por todos los ciudadanos tiene una razón. Cada vez más gente vive en la capital y usa el coche, lo que hace que moverse por carretera sea imposible. Por ello son tan necesarios unos servicios de transporte público útiles y eficientes, pues no colapsan ninguna vía y hacen que los ciudadanos lleguen a tiempo a sus destinos.

Es por eso que, de cara al año 2026, la Comunidad de Madrid tiene confirmado el mantenimiento de todas las bonificaciones extraordinarias al transporte público, las cuales se mantendrán tal y como se venía haciendo en la recta final del año 2025. Concretamente, desde el 1 de julio. Esto es así a raíz de la resolución aprobada por el Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

No está prevista una subida de precios y, lo mejor, es que habrá ciertos sectores de la población que podrán usar el transporte público totalmente gratis. Un reducido grupo de madrileños no tendrá que preocuparse por la subida de los precios ni por la pérdida de bonificaciones.

Estas son las personas que podrán viajar gratis en transporte público

Los madrileños que podrán usar los diferentes servicios sin coste alguno son los beneficiarios de la tarjeta infantil, de la tarjeta de 7 a 14 años, o los que tienen la tarjeta de mayores de 65 años. Así ha sido confirmado de manera reciente por parte del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid. Todos ellos podrán desplazarse por toda la región a coste 0.

Por otro lado, los abonos de transporte público para usuarios de entre 26 y 64 años mantendrán una rebaja del 40%, como en 2025. Estas condiciones estarán en vigor, al menos, hasta el 31 de diciembre de 2026.