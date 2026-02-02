Multa de 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila a los conductores madrileños

La polémica normativa de seguridad vial ya está en vigor y su incumplimiento es denunciable. El director de Tráfico, Pere Navarro, explicó que si un conductor se detiene en la carretera por un incidente y no coloca la baliza de preseñalización de emergencia V-16 "le van a denunciar", pues así lo establece la ley, según ha informado Europa Press en su jornada 'Innovación urbana. Movilidad Sostenible y Smart Cities'.

A pesar de haber establecido un plazo de adaptación previo a la imposición de multas por la nueva baliza V-16, el jefe de la Dirección General de Tráfico (DGT) declaró que si en estos momentos te paras por un incidente y no colocas la baliza, "te van a denunciar, porque es obligatorio". La nueva normativa, que afecta a 30 millones de vehículos, tiene el objetivo final de "salvar vidas y no poner multas", de acuedo a las declaraciones de Navarro.

Baliza V16 de emergencia para vehículos. / Eduardo Parra - Europa Press

Con el propósito de avanzar en el ámbito de la seguridad vial y la reducción de accidentes, nace la baliza V-16 de preseñalización que ya sustituye definitivamente a los clásicos triángulos. El dispositivo debe estar homologado por laboratorios autorizados para ser válido. Es obligatorio llevarla en el vehículo y que esta cumpla con la certificación exigida. En caso de no cumplirla, conlleva a una sanción leve de 80 euros, la misma cantidad con la que se sancionaba al no disponer de triángulos.

¿Cuál es el otro elemento?

La baliza V-16 no es la única multa con la que se puede sancionar a un conductor si su vehículo queda inmovilizado en la calzada. El chaleco reflectante sigue siendo obligatorio y su sanción en superior a la de la baliza. El Reglamento General de Circulación establece la obligatoriedad de llevar chaleco de alta visibilidad homologado en caso de que los conductores o ocupantes salgan del vehículo. No disponer de este elemento puede suponer una multa de hasta 200 euros.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil mantiene el aviso en las carreteras, donde será necesario que los conductores se aseguren de que tienen ambos elementos dentro del vehículo. Y muy importante: la baliza V-16 y el chaleco reflectante accesible deben estar homologados. Cumplir la normativa no solo te libera de ser multado, es necesario para evitar riesgos y mejorar la seguridad vial en caso de un imprevisto.