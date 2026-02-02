Este es el hotel madrileño nominado a 'Mejor Hotel con Historia de España': era el lugar favorito de Federico García Lorca

Los Premios de los Lectores de Viajes National Geographic 2026 abrieron sus votaciones el pasado jueves 22 de enero. Estos galardones, que buscan elegir los mejores destinos, hoteles, proyectos, bodegas, o coches de España y del mundo, permitirán a los lectores votar a través de su página web hasta el próximo domingo 22 de febrero a las 23:59 de la noche. En esta cuarta edición, los premios agrupan a 98 finalistas en 14 categorías diferentes. Entre ellas, un hotel madrileño ha logrado hacerse un hueco. Se trata de la categoría 'Mejor Hotel con Historia de España', y el nominado no es otro que 'The Palace Madrid', a pocos pasos del Paseo del Arte.

Recepción del hotel 'The Palace' / Marriott International

Referente de lujo adaptado a los huéspedes del siglo XXI

"Una leyenda viva desde 1912", así se describe el recién restaurado 'The Palace, a Luxury Collection Hotel', que sufrió una remodelación integral este pasado 2025. Situado a pocos pasos de los museos y monumentos más emblemáticos de la capital y formando parte del Paisaje de la Luz reconocido por la UNESCO, este histórico hotel se presenta como el lugar perfecto para disfrutar del lujo y la tranquilidad en una Madrid de constante bullicio y movimiento. Con sus elegantes habitaciones y suites, 'The Palace', que tiene más de un siglo de historia, no esconde que su público deseado es aquel de la alta sociedad, buscando agasajar a quienes "saben apreciar la buena cocina y los cócteles de autor".

Habitación del hotel 'The Palace' / Marriott International

Con un precio a partir de 456 euros la noche, el hotel pone a disposición del visitante 470 habitaciones y 'suites' meticulosamente rediseñadas por el estudio Lázaro Rosa-Violán, que buscaba rendir homenaje al pasado en lo que parece ser un diálogo entre el arte del siglo XX y un estilo ecléctico.

Una construcción liderada en menos de 18 meses

Fue en 1911 cuando el bisabuelo del actual rey de España, Alfonso XIII, recordado como un visionario, reconoció la necesidad de un hotel de lujo en Madrid debido a la creciente demanda derivada de la mejora del transporte. Así, en una de sus estancias en las carreras de caballos de Deauville, el monarca convenció al empresario belga Georges Marquet de tomar las riendas del proyecto.

Hotel 'The Palace' durante su construcción en 1911 / Gato por Madrid

Colocando la primera piedra en 1911, la construcción duró solo 18 meses, abriendo sus puertas el 12 de octubre de 1912. 'The Palace' se convirtió así en el hotel más grande y moderno de Europa y el primero de España en ofrecer baño y teléfono en todas sus habitaciones.

Galardonado en 1914 como mejor edificio de Madrid, este hotel fue además el primer edificio de Madrid en ser construido con hormigón armado. Con paredes que aún guardan los secretos de los espías en la Segunda Guerra Mundial, y una cúpula donde aún rebota la música de las fiestas de los 'Felices Años Veinte', no es de extrañar que este hotel se haya colado entre los nominados.

Entre sus ilustres huéspedes destacaron Pablo Picasso, Marie Curie y su hija, Albert Einstein o Mario Vargas Llosa / The Palace

Conocido por ser el lugar favorito de Federico García Lorca, Luis Buñuel o Dalí, ahora solo falta por conocer si este hotel madrileño también se convertirá en el favorito de los españoles.