Herido grave un repartidor de comida tras caer de su moto en Moratalaz

Un repartidor de comida a domicilio de 50 años ha resultado herido de gravedad este martes tras caer de su motocicleta en la Avenida Doctor García Tapia, en el distrito madrileño de Moratalaz, sin que se vieran implicados otros vehículos.

El accidente se produjo en torno a las 17:40 horas en la Avenida Doctor García Tapia, a la altura del número 220, según ha informado Emergencias Madrid. Por causas que no han trascendido, el repartidor perdió el control de la motocicleta y cayó a la calzada, sin que se viera implicado ningún otro vehículo.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de Samur-Protección Civil, cuyos sanitarios atendieron al motorista, de unos 50 años, que presentaba un traumatismo torácico. Tras ser estabilizado, fue trasladado en estado grave al Hospital 12 de Octubre.

Noticias relacionadas

Agentes de la Policía Municipal de Madrid escoltaron el convoy sanitario durante el traslado al centro hospitalario y se hicieron cargo del dispositivo de seguridad en la zona.