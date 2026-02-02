Madrid fue la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento del PIB en 2025

La Comunidad de Madrid se consolidó en 2025 como la segunda autonomía con mayor crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), al registrar un aumento del 2,9 %, el mismo porcentaje que Andalucía y solo por detrás de la Comunidad Valenciana, que lideró el crecimiento económico con un 3,2 %. Así lo reflejan los datos publicados este lunes por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), correspondientes al cuarto trimestre de 2025.

En el extremo opuesto del ranking, Asturias presentó el menor crecimiento económico, con un 1,8 %, seguida de Galicia (1,9 %) y de Navarra, Aragón y el País Vasco, que registraron incrementos del 2 %.

En posiciones intermedias se situaron Castilla y León, La Rioja y Cataluña, todas con un crecimiento del 2,7 %. Extremadura alcanzó el 2,6 %, en línea con la media nacional, mientras que Baleares, Canarias, Murcia y Cantabria crecieron un 2,4 %. Por su parte, Castilla-La Mancha cerró el año con un incremento del 2,2 %.

En términos de variación trimestral del PIB, la Comunidad Valenciana volvió a destacar con un crecimiento del 1 %, seguida de Andalucía y Castilla y León, ambas con un avance del 0,9 %. En contraste, Navarra, Cantabria, País Vasco, Asturias y La Rioja registraron los menores aumentos intertrimestrales, con un 0,6 %.

Noticias relacionadas

Para elaborar estas estimaciones, la AIReF combina tres fuentes estadísticas: los indicadores mensuales de coyuntura desagregados por comunidades autónomas, los datos anuales de la Contabilidad Regional de España (CRE) y las estimaciones nacionales de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR).