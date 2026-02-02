Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Madrid fue la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento del PIB en 2025

El avance económico sitúa a la región entre las más dinámicas del país

26/02/2023 Vista de las 5 torres en el complejo Cuatro Torres Business Area en el barrio de La Paz, a 26 de febrero de 2023, en Madrid, (España). En el espacio que antes ocupaba la antigua ciudad deportiva del Real Madrid se ubica el Skyline madrileño con Torre Espacio, Torre de Cristal, Caleido, Torre PwC y Torre Cepsa y que conforman el parque empresarial las Cuatro Torres Business Area (CTBA). Desde 2021 CTBA cuenta con una quinta torre, Torre Caleido, que alberga un centro comercial en la planta baja que recibe unas 110.000 visitas por semana. ECONOMIA Jesús Hellín - Europa Press

26/02/2023 Vista de las 5 torres en el complejo Cuatro Torres Business Area en el barrio de La Paz, a 26 de febrero de 2023, en Madrid, (España). En el espacio que antes ocupaba la antigua ciudad deportiva del Real Madrid se ubica el Skyline madrileño con Torre Espacio, Torre de Cristal, Caleido, Torre PwC y Torre Cepsa y que conforman el parque empresarial las Cuatro Torres Business Area (CTBA). Desde 2021 CTBA cuenta con una quinta torre, Torre Caleido, que alberga un centro comercial en la planta baja que recibe unas 110.000 visitas por semana. ECONOMIA Jesús Hellín - Europa Press

Paula Correa

La Comunidad de Madrid se consolidó en 2025 como la segunda autonomía con mayor crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), al registrar un aumento del 2,9 %, el mismo porcentaje que Andalucía y solo por detrás de la Comunidad Valenciana, que lideró el crecimiento económico con un 3,2 %. Así lo reflejan los datos publicados este lunes por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), correspondientes al cuarto trimestre de 2025.

En el extremo opuesto del ranking, Asturias presentó el menor crecimiento económico, con un 1,8 %, seguida de Galicia (1,9 %) y de Navarra, Aragón y el País Vasco, que registraron incrementos del 2 %.

En posiciones intermedias se situaron Castilla y León, La Rioja y Cataluña, todas con un crecimiento del 2,7 %. Extremadura alcanzó el 2,6 %, en línea con la media nacional, mientras que Baleares, Canarias, Murcia y Cantabria crecieron un 2,4 %. Por su parte, Castilla-La Mancha cerró el año con un incremento del 2,2 %.

En términos de variación trimestral del PIB, la Comunidad Valenciana volvió a destacar con un crecimiento del 1 %, seguida de Andalucía y Castilla y León, ambas con un avance del 0,9 %. En contraste, Navarra, Cantabria, País Vasco, Asturias y La Rioja registraron los menores aumentos intertrimestrales, con un 0,6 %.

Para elaborar estas estimaciones, la AIReF combina tres fuentes estadísticas: los indicadores mensuales de coyuntura desagregados por comunidades autónomas, los datos anuales de la Contabilidad Regional de España (CRE) y las estimaciones nacionales de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR).

Grave tras ser rociada con un líquido abrasivo cuando entraba a casa con su bebé en Sevilla la Nueva (Madrid)

¿Cómo está el embalse de Alcalá de Henares tras tantos días de lluvia? El río Henares, en nivel naranja

Madrid fue la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento del PIB en 2025

Descifrar a Robert Rauschenberg, el artista que escandalizó el arte contemporáneo: el reto de entender al padre del 'pop art'

El canal de Isabel II desembalsa agua en cinco de sus presas tras las últimas lluvias y ante las previsiones de más precipitaciones

Más Madrid promueve un "impuesto a los superricos" para obtener "600 millones de euros extras al año"

La Peña Atlética de Pozuelo de Alarcón consigue un acontecimiento histórico: pionera en sostenibilidad

El PSOE pedirá el realojo urgente para 50 familias en Fuencarral-El Pardo (Madrid)

