Madrid renueva su vínculo con la NFL: el Bernabéu acogerá partidos en 2026... y más allá

A la NFL le gustó lo que vio en Madrid, y a Madrid le encantó la llegada del deporte rey en Estados Unidos. Así que, uno más uno son dos, sus destinos estaban llamados a seguir unidos. En plena semana de la Superbowl, la liga de fútbol americano estadounidense ha anunciado su regreso para este mismo año, pero varios medios han informado de que el acuerdo va más allá, y que en 2027 también habrá partidos de fútbol americano en la capital de España.

"Significa mucho jugar en este estadio. Es un estadio de clase mundial, quizás el mejor del mundo. Es un honor jugar aquí pero también acercarnos a esta comunidad, estar en este país, estar aquí en Madrid. Es un gran lugar para jugar a este deporte. Es bueno para nuestros equipos y nuestros aficionados", comentó el Comisionado de la NFL Roger Goodell cuando se celebró el partido entre Dolphins y Commanders en noviembre. Y ahora se ha demostrado que sus palabras no iban vacías de carga.

"El NFL Madrid Game 2025 en el Bernabéu fue un momento clave para este deporte en España y estamos encantados de confirmar que volveremos a disputar un partido de temporada regular en 2026 dentro de un pacto multianual con el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Real Madrid", ha valorado Rafa de los Santos, director de la NFL en España, en declaraciones difundidas por la propia liga estadounidense.

"Este compromiso multianual de partidos en Madrid subraya nuestra apuesta por este mercado y nos permite seguir conectando con los aficionados durante todo el año e invertir a largo plazo en iniciativas como NFL Flag y la participación de jóvenes de todo el país", ha profundizado el director de NFL España.

“Madrid enamora a todo el mundo por su vida nocturna, gastronomía, museos, cultura”, ha enfatizado Isabel Díaz Ayuso, que ha resaltado todo lo que se puede “hacer y soñar a lo grande” con un acontecimiento de estas características.

El Ejecutivo autonómico apuesta por el fútbol americano como una herramienta estratégica para impulsar la marca turística Madrid, atraer visitantes internacionales y reforzar el posicionamiento global de la región como anfitriona de grandes eventos deportivos. Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado que la ciudad mantiene su capacidad de atraer grandes eventos deportivos internacionales, lo que permitirá acoger por segundo año consecutivo un partido de la liga nacional de fútbol americano (NFL) que se disputará en la capital en 2026.

Así lo ha destacado tras una visita a las obras de soterramiento de la A-5, antes de participar, junto a la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, y la concejala delegada de Deporte, Sonia Cea, en la presentación del nuevo partido de la NFL.

En este sentido, ha señalado que la reunión con el director de NFL España y con la Comunidad de Madrid tiene como objetivo ratificar el compromiso de ambas instituciones de acoger por segundo año consecutivo este encuentro. Almeida ha asegurado que la celebración de este tipo de eventos “es una buena noticia para la ciudad de Madrid” y supone un retorno económico y mediático beneficioso.

Asimismo, ha señalado que la combinación de grandes competiciones internacionales con el impulso al deporte base, que cuenta con el presupuesto más alto de la historia de la ciudad, permite consolidar el lema de Madrid en el deporte, “de la base al cielo”