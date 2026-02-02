Más Madrid promueve un "impuesto a los superricos" para obtener "600 millones de euros extras al año"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, ha planteando este lunes un "impuesto a los superricos" con la creación de dos nuevos tramos en el Impuesto de Patrimonio: un 4 % entre los 20 y 30 millones, y otro del 4,5 % para los superiores a los treinta millones.

Así lo ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la Asamblea de Madrid, donde ha expuesto esta proposición no de ley (PNL) a la que el PP ya ha mostrado su rechazo, por lo que no saldrá adelante.

"600 millones extra"

Bergerot ha asegurado que con este impuesto se podrían obtener "600 millones de euros extras al año", solo "con un pequeño esfuerzo del 1 % más rico" para "contribuir al bienestar de todos".

Desde Más Madrid ha señalado que la culpa de que los servicios públicos no estén bien financiados no es "por la migración", en referencia a las criticas de la derecha al real decreto para la regularización de inmigrantes, sino a los beneficios fiscales.

Noticias relacionadas

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz Pache, ha asegurado que rechazarán esta propuesta porque ataca a las personas que "han conseguido hacer un patrimonio, con su trabajo o su familia por tener un capital disponible para poder invertir".