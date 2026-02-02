La lluvia vuelve para quedarse en Madrid: esta es la predicción del tiempo para este martes

Tras un enero marcado por nieve, fuertes borrascas y mucha lluvia, febrero parece seguir los mismos pasos: llega la nueva borrasca Leonardo a Madrid. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que esta sea "una semana pasada por agua", ya que las precipitaciones serán las protagonistas hasta el fin de semana. En la Sierra, la Aemet ya ha activado el aviso amarillo por nevadas.

En la capital, se espera un martes marcado por la lluvia, con cielo encapotado todo el día. Además, habrá tormentas desde la madrugada hasta la mitad del día, momento en el que la nubosidad se reducirá a partir de las 12:00 horas, de acuerdo con la previsión de la Aemet.

La predicción para la montaña madrileña es cielo nuboso que aumentará a cubierto por la tarde, con visibilidad localmente reducida. Se esperan precipitaciones débiles y dispersas por la tarde y más intensas y generalizadas al final del día. Por otro lado, la cota de nieve oscilará entre los 1000 y 1200 metros.

Bajada de temperaturas

La lluvia caerá ininterrumpidamente en Madrid a lo largo de toda la semana y las temperaturas presentarán un ligero descenso en la jornada de martes. Los termómetros oscilarán entre los 8 grados de máxima y los 5 de mínima.

Estas serán las temperaturas a lo largo de la semana / Aemet

En la Sierra madrileña se espera que las temperaturas no presenten muchos cambios: mínimas estables y las máximas en ligero descenso con posibles heladas débiles, localmente moderadas. En Somosierra, las temperaturas máximas estarán sobre los 3 grados y las mínimas, bajo cero, a -2 grados. En Guadarrama hará algo más de calor, con 6 grados de temperatura máxima y 1 de mínima.