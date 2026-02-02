Madrid da la bienvenida al Carnaval de 2026: los bailes de máscaras de los años 20 inspiran su nuevo cartel

Madrid da el pistoletazo de salida a las fiestas más coloridas y desenfrenadas de la capital. Con motivo de las fiestas del Carnaval 2026, la ciudad se revestirá de los nuevos carteles promocionales diseñados por la ilustradora madrileña Carmen García Huerta. Según ha indicado la propia artista, esta composición 'art decó' se ha inspirado en los famosos bailes de máscaras de los años 20.

Asimismo, el Ayuntamiento en un comunicado ha indicado que la ilustradora ha querido hacer un homenaje a la década de los años 70 utilizando la tipografía Avant Garde, "un icono de vanguardia y diseño que tanto significó a finales de los años 60 y principios de los 70". Además, los más atentos habrán podido notar a un curioso huésped en este baile de máscaras, y es que entre nubes y flores, puede apreciarse el mítico gato madrileño.

Seleccionada entre los 100 mejores ilustradores internacionales

Carmen García Huerta ha sido seleccionada como una de las 100 mejores ilustradoras internacionales en la prestigiosa publicación 'The Illustrator', de TASCHEN, en su edición de 2019 (y en la de 2014). Entre sus clientes, Carmen ha trabajado para conocidas marcas como Yves Saint Laurent, Lancôme, Louis Vuitton, Joyerías Suárez, Cinco Jotas, La Cartuja de Sevilla, Cervezas Alhambra o El Corte Inglés.

Carmen García Huerta, desde su estudio de Madrid transita desde el retrato a la ilustración de moda o la ornamentación / Gunter Gallery

Un espacio de diversión y tradición

Las celebraciones tendrán lugar desde el 14 al 18 de febrero, comenzando como es costumbre desde el viernes de Carnaval al miércoles de Ceniza. Las fiestas de Carnaval arrancarán con el pregón a cargo de un personaje famoso, protagonizado el año anterior por Alberto Chicote, el sábado 14 de febrero. Por si fuera poco, desde las 13:00 horas hasta las 15:00 horas tendrá lugar el gran desfile de Carnaval, el evento inaugural principal en el que destaca una gran cabalgata llena de música, color y disfraces. A este le sigue la gran fiesta de Carnaval que comenzará a las 18:00 y finalizará a las 22:00 horas, momento en el que las calles se llenarán de magia y diversidad.

Actividades de Carnaval en Matadero Madrid / Ayuntamiento de Madrid

Durante el domingo 15 de febrero se revivirán dos de las tradiciones más madrileñas: el manteo del pelele y la comparsa de gigantes y cabezudos que tendrá lugar en la Explanada multiusos de Madrid Río. Después será en momento del ingenio y la burla con las murgas y chirigotas, agrupaciones carnavalescas, como protagonistas. La festividad de Carnaval culminará con el tradicional Entierro de la Sardina, otro evento inmortalizado en los cuadros del famoso pintor Goya, el miércoles 18 de febrero: se devuelven los disfraces al baúl, se callan las fanfarrias y se entierra al humilde pescado.