AEROLÍNEAS
Avianca reactivará la ruta Madrid-El Salvador a partir de la próxima temporada de verano
La compañía ya opera desde Barajas a Bogotá, Medellín y Cali
EP
La aerolínea colombiana Avianca reactivará la ruta directa Madrid-El Salvador para la próxima temporada de verano como parte de su estrategia por consolidar a España como puente de conexión hacia Latinoamérica. Se trata de un anuncio avanzado en el marco de la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2026, donde la firma recibió el interés de cerca de 3.500 visitantes en su stand.
Avianca opera en la actualidad más de 50 vuelos semanales entre Europa y Latinoamérica, con España como uno de sus mercados estratégicos en la región.
En concreto, la firma opera 26 frecuencias semanales en la ruta Madrid-Bogotá, siete frecuencias Barcelona-Bogotá, cuatro frecuencias Madrid-Medellín, tres frecuencias Madrid-Cali, además de siete frecuencias desde Londres y siete desde París hacia Bogotá.
"Solo entre enero y septiembre de 2025, transportamos más de un millón de pasajeros en estas rutas transatlánticas, com un crecimiento de 21%; y más de 800.000 de ellos volaron desde y hacia España, con un incremento de 12%", señaló el director de ventas de Avianca para Europa y Norteamérica, Rolando Damas.
Desde su hub en Bogotá, además, la aerolínea conecta a Europa con más de 80 destinos en más de 25 países.
Esta propuesta se apoya en la experiencia Business Class Insignia by Avianca, diseñada para rutas de largo alcance y orientada al pasajero premium con servicios como asientos 'flatbed' de 180º, mayor privacidad y gastronomía de autor.
- Reformarlo, darle la vuelta o trasladarlo, ¿cuáles son las opciones reales del estadio del Rayo en Vallecas?
- Reabre el Museo de Falúas Reales de Aranjuez: seis de sus embarcaciones han sido restauradas íntegramente
- La revolución del hojaldre llega con grasa ibérica: la palmera de chocolate que se estrena en Madrid Fusión
- La nueva vida de Juan Muñoz (Cruz y Raya): alejado de la fama, en un tranquilo pueblo de Toledo
- La cota de nieve se desploma y las previsiones anticipan otra nevada en Madrid en la madrugada del miércoles
- El tren histórico de los 80 vuelve a la Sierra de Guadarrama: horarios, ruta y precio
- La Comunidad de Madrid renueva más de 142 kilómetros de carreteras regionales con una inversión de 21,2 millones en 2025
- Multa de 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila a los conductores madrileños