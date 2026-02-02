Avianca reactivará la ruta Madrid-El Salvador a partir de la próxima temporada de verano

La aerolínea colombiana Avianca reactivará la ruta directa Madrid-El Salvador para la próxima temporada de verano como parte de su estrategia por consolidar a España como puente de conexión hacia Latinoamérica. Se trata de un anuncio avanzado en el marco de la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2026, donde la firma recibió el interés de cerca de 3.500 visitantes en su stand.

Avianca opera en la actualidad más de 50 vuelos semanales entre Europa y Latinoamérica, con España como uno de sus mercados estratégicos en la región.

En concreto, la firma opera 26 frecuencias semanales en la ruta Madrid-Bogotá, siete frecuencias Barcelona-Bogotá, cuatro frecuencias Madrid-Medellín, tres frecuencias Madrid-Cali, además de siete frecuencias desde Londres y siete desde París hacia Bogotá.

"Solo entre enero y septiembre de 2025, transportamos más de un millón de pasajeros en estas rutas transatlánticas, com un crecimiento de 21%; y más de 800.000 de ellos volaron desde y hacia España, con un incremento de 12%", señaló el director de ventas de Avianca para Europa y Norteamérica, Rolando Damas.

Desde su hub en Bogotá, además, la aerolínea conecta a Europa con más de 80 destinos en más de 25 países.

Esta propuesta se apoya en la experiencia Business Class Insignia by Avianca, diseñada para rutas de largo alcance y orientada al pasajero premium con servicios como asientos 'flatbed' de 180º, mayor privacidad y gastronomía de autor.