Desfiles, concursos de disfraces y conciertos: esta es la programación para Carnaval en Madrid este 2026

Llega febrero y toda la atención se pone en una de las fiestas más especiales del año: Carnaval, que llega a Madrid del 14 al 18 de febrero. Desde el viernes de Carnaval al miércoles de Ceniza, la capital se transformará en un espacio de diversión y tradición.

Durante este festival las calles de Madrid se convertirán en una fiesta: desfiles, concursos de disfraces y mucha música que conquistarán el corazón de muchos madrileños y también de quienes son de fuera.

Pistoletazo de salida: pregón y gran desfile

Las fiestas de Carnaval arrancarán, como es tradición, con el pregón a cargo de un personaje famoso, protagonizado el año anterior por Alberto Chicote, el sábado 14 de febrero. Talleres, gincanas, acrobacias circenses, magia, gigantes y cabezudos son algunas de las actividades gratuitas que se podrán disfrutar en el Matadero y sus alrededores.

Por si fuera poco, desde las 13:00 horas hasta las 15:00 horas tendrá lugar el gran desfile de Carnaval, el evento inaugural principal en el que destaca una gran cabalgata llena de música, color y disfraces. A este le sigue la gran fiesta de Carnaval que comenzará a las 18:00 y finalizará a las 22:00 horas, momento en el que las calles se llenarán de magia y diversidad.

Madrid se llena de tradición

Durante el domingo 15 de febrero se revivirán dos de las tradiciones más madrileñas: el manteo del pelele y la comparsa de gigantes y cabezudos, que tendrá lugar en la Explanada multiusos de Madrid Río. El manteo del pelele, que ya inmortalizaba Goya en uno de sus populares cuadros, es una actividad para todos los públicos que consiste en lanzar encima de una manta un muñeco de trapo que representa a algún personaje que se lo tenga merecido. La música estará a cargo de la Asociación Cultural Arrabel, quienes pondrán melodía al evento con dulzainas y gaitas.

Después será en momento del ingenio y la burla con las murgas y chirigotas. En este encuentro, repasarán las coplas tradicionales, pasodobles y popurrís que repasarán la actualidad con sátira.

Cierre del Carnaval con el entierro de la Sardina

La festividad de Carnaval culminará con el tradicional Entierro de la Sardina, otro evento inmortalizado en los cuadros del famoso pintor Goya. Así, el miércoles 18 de febrero, se devolverán los disfraces al baúl, se callarán las fanfarrias y se enterrará al humilde pescado. Este día también es conocido por ser el Miércoles de Ceniza, día en el que podremos prepararnos para recibir la Cuaresma.

Durante la mañana, de 11:00 a 15:00, la Alegre Cofradía del entierro de la Sardina recorrerá el Madrid de los Austrias hasta la plaza Mayor, donde finalizarán su desfile con la lectura del pregón y una pequeña actuación musical.

Por la tarde, la cofradía acompañada de la Asociación Comparsa de Gigantes y Cabezudos recorrerá su último periplo para enterrar al pescado desde San Antonio de la Florida hasta la Fuente del Pajarito, situada en la Casa de Campo, donde se pone el broche de oro y punto final a las fiestas de Carnaval.