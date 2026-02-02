Las listas de espera de aparcamientos de residentes se reducen en Madrid: de 13.000 a 7.000

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que las listas de espera para plazas de aparcamiento de residentes han pasado de 13.000 en 2023 a 7.000 en la actualidad.

En este sentido, tras una visita a la A-5, ha destacado que estas cifras ofrecen “un motivo de confianza en este Gobierno” para los madrileños que aún esperan una plaza.

Nuevos aparcamientos

Según Almeida, esto se debe gracias a la introducción de estacionamientos de residentes en los aparcamientos reformados, como la Plaza del Carmen, Recoletos o Santa Ana.

Asimismo, ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá trabajando para que los solicitantes puedan disponer de su plaza en un plazo “muy breve de tiempo”.