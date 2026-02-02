El joven meteorólogo Jorge Rey pone en alerta a Madrid para el mes de febrero: esta es la previsión para los próximos días

Ni la Agencia Estatal de Meteorología, ni Roberto Brasero: Jorge Rey se ha convertido en uno de los creadores de contenido sobre meteorología más populares. Y no es casualidad, ya que con tan solo 14 años pronosticó la borrasca Filomena, el mayor temporal de nieve de la historia de Madrid y desde entonces marca tendencia con las cabañuelas, un método de predicción tradicional basado en la observación de los cambios atmosféricos.

Si enero estuvo marcado por fuertes borrascas como Joseph o Kristin, febrero no apunta a ser muy diferente. La borrasca Leonardo se acerca a la capital y la situación meteorológica está en boca de todos. En plena semana marcada por lluvia, el especialista en el tiempo apunta en su canal de YouTube que "este anticiclón tenderá a subir hacia Madrid, especialmente a partir del 7 y 8 de febrero".

El joven apunta que es "un anticiclón que de momento da vía libre a la llegada de borrascas desde el Atlántico", lo que provocará "mucha lluvia y nieve", sobre todo durante los próximos días. Tiene claro que las siguientes jornadas estarán marcadas por el temporal de chubascos, al igual que lo afirma la Aemet en su web oficial. El experto del tiempo aseguró que hasta el viernes 6 de febrero habrá chubascos en la capital.

¿Y en el resto de España?

Según Jorge Rey tampoco se libran de los chubascos las zonas de Galicia, Castilla y León como Salamanca y Zamora y, sobre todo, Extremadura y Andalucía, donde las lluvias se generalizarán con fuerza y en algunos puntos podrán superar los 200 litros.

Además, revela que se esperan lluvias en Canarias y posibles nevadas en las próximas horas, más concentradas en la cordillera Cantábrica y el Sistema Central, que afectará notablemente a ciudades como Segovia. El episodio más importante prevé que será entre hoy, lunes 2 de febrero y mañana, 3 de febrero, cuando la cota de nieve podría bajar y dejar nieve en Ávila, Burgos, Soria, Segovia y León.

El joven señala que es muy importante poner la atención en por dónde entran y se rompen los anticiclones para saber cuándo dejará de llover en España. Eso sí, asegura que todavía se esperan largos días de chubascos.