La consejera de Sanidad de Madrid, en contra de "frivolizar" con el uso del cannabis medicinal

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, se ha mostrado "absolutamente en contra" de que se frivolice con el uso medicinal del cannabis porque puede ser "la puerta de entrada" para el consumo de otra serie de sustancias.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, admitió este viernes que desde un principio el Ministerio sabía que la regulación del cannabis medicinal "no iba a colmar todas las expectativas", pero ha informado de que se revisará el real decreto a fin de año para flexibilizar la dispensación "si es pertinente".

Padilla indicó que el real decreto, de octubre de 2025, que regula por primera vez el uso medicinal del cannabis "puede parecer muy estricto, pero es notablemente garantista" y, además, se abre a que la dispensación en ámbito hospitalario pueda llevarse a cabo en farmacia comunitaria.

"Intransigentes"

Matute se ha referido a este asunto en la presentación de un sistema de monitorización de aguas residuales para detectar la presencia de drogas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis, anfetaminas y metanfetaminas con el objetivo de proteger la salud pública.

La consejera ha expresado su oposición a que se frivolice con el uso medicinal del cannabis y que los jóvenes, que son "los más vulnerables y los más débiles", piensen que es "algo de recreación", cuando "ninguna droga es blanda, ninguna droga es benigna".

Un fumador de cannabis, cuyo consumo es bastante preocupante en Extremadura. / EFE

"Vamos a ser absolutamente intransigentes con todos aquellos que frivolizan con el uso de las drogas", ha afirmado en referencia al Ministerio de Sanidad, que tiene en su página web "cómo tener un camello de cabecera adecuado o cómo drogarse para tener chemsex", una práctica que implica el uso intencionado de drogas psicoactivas para mantener relaciones sexuales y que está relacionada "con las infecciones de transmisión sexual".

"En contra"

Matute, como médico y como consejera de Sanidad madrileña, se ha mostrado "absolutamente en contra" de estas prácticas. Ha resaltado que el cannabis no es "cigarrito de la risa" y que desde el primer consumo de cannabis se ha visto que aumenta un 40 % la incidencia de la esquizofrenia.

"Si no consumes puedes tener una vida normal, pero el porro puede tener el efecto gatillo para que tengas un brote psicótico", ha expuesto. Ha agregado que la Inspección en Salud Pública ha quemado y destruido unos 300 kilogramos aproximadamente de sustancias con derivados no autorizados del cannabis "de un montón de establecimientos y máquinas expendedoras, donde mucha gente, descarnada o frívola, intenta hacer negocio" y que, además, "venden con imágenes sonrientes e incluso infantiles para enganchar a nuestros niños".

700.000 ingresos en Urgencias

Según la titular de Sanidad, en el año 2024 hubo 700.000 ingresos en las urgencias de los hospitales por diferentes patologías con consumo de drogas de sustancias ilegales y en 700 de ellos la causa del ingreso fue el consumo de drogas, mientras que en el año 2025 se han detectado veinte nuevas sustancias psicoactivas.

El cannabis, la cocaína y el éxtasis son las drogas más consumidas por los madrileños, ha detallado Matute, quien ha mostrado su preocupación por el policonsumo, el auge de las drogas de diseño, así como la mezcla de sustancias tóxicas.

"En la Comunidad de Madrid tenemos cero tolerancia con las drogas" que "matan a nuestros jóvenes" y "destruyen" la vida de muchos hombres y mujeres, ha aseverado, antes de subrayar que en esta lucha "todos somos necesarios".

Noticias relacionadas

"Nuestra obligación es proteger a los que caen en el mundo de las drogas y además informarles de que hay distintas alternativas y acompañarles con distintas medidas para que sepan que la verdadera libertad no está en evadirse ni en esconderse, sino que está en disfrutar de sueños ilusionantes", ha recalcado.