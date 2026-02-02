Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Confirmado por la DGT: el triángulo virtual V-27 ya es oficial en Madrid y acompañará a la baliza V-16

La nueva señal oficial introducida por la Dirección General de Tráfico no será visible físicamente, sino que se activará de manera digital al utilizar una baliza V16 homologada

La señal V27 se convierte en un equivalente de los clásicos triángulos ante averías o accidentes

La señal V27 se convierte en un equivalente de los clásicos triángulos ante averías o accidentes / GOBIERNO DE ARAGÓN (Europa Press)

Irene Pérez Toribio

Madrid

Apenas 30 días después de la introducción oficial de la baliza V16, y las polémicas que ha suscitado, la Dirección General de Tráfico ya ha introducido de forma oficial una nueva señal: la V27. Esta medida, que supone un paso más en la digitalización de la seguridad vial en España, no será visible físicamente, sino que se mostrará de manera digital al activar una baliza V16 homologada. Así, en caso de accidente o avería, cuando los conductores madrileños y de todas partes de España activen su baliza V16, la plataforma de la DGT emitirá unas señales digitales que llegarán de manera directa a los vehículos de otros conductores cercanos.

Una especie de 'triángulos digitales'

Aunque no reemplazan a la señal de emergencia, en el ámbito digital, la señal V27 se convierte en una especie de equivalente de los triángulos tradicionales, avisando a los conductores de la presencia de otros vehículos averiados o accidentados mediante una notificación en sus vehículos. Aunque no modifican la legislación vigente (la V16 seguirá siendo obligatoria), estos triángulos digitales se unen a los esfuerzos por evitar la necesidad de ponerse el chaleco reflectante, salir del coche y colocar triángulos físicos.

Las medidas como la V16 y la V27 buscan que este tipo de estampas no vuelvan a repetirse en las carreteras españolas

Las medidas como la V16 y la V27 buscan que este tipo de estampas no vuelvan a repetirse en las carreteras españolas / J.L.CEREIJIDO (EFE)

A diferencia de su antecesora, la V27 será completamente gratuita, ya que al ser digital no requerirá de comprar ningún accesorio físico. Esta especie de "comunicación digital" entre conductores, busca además complementar a la falta de luminosidad de la V16 notada por los usuarios en situaciones con curvas, obstáculos o en pleno día.

Un parque móvil envejecido

A pesar de la aparente conveniencia de esta nueva señal, muchos conductores ya han expresado sus reticencias al respecto de su funcionamiento, ya que solo los coches más modernos podrán recibir las alertas de este tipo. Si se tiene en cuenta que, solo en la capital, la edad media de antigüedad del parque de turismos se sitúa en 11,5 años (Informe AFNAC, 2024), y que solo aquellos vehículos compatibles con los sistemas de información de tráfico mostrarán las señales digitales de la señal V27, la realidad es que la gran mayoría de la población no llegará a verlas.

