La Comunidad de Madrid supera los 5,64 millones de pernoctaciones extrahoteleras y bate récord de viajeros en 2025

La Comunidad de Madrid ha cerrado el año 2025 con 5,64 millones de pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros (apartamentos turísticos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues), lo que supone un incremento del 2,17% respecto a 2024. Además, más de 2,05 millones de viajeros eligieron estos establecimientos, un 2,6% más, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los apartamentos turísticos fueron el principal motor del crecimiento. En total, registraron 3,04 millones de pernoctaciones, un aumento del 12,17%. De ellas, 1,15 millones correspondieron a residentes en España y 1,89 millones a visitantes extranjeros.

Este tipo de alojamiento sumó 897.110 viajeros, un 24% más que el año anterior, con 514.796 turistas internacionales. El grado de ocupación se situó en el 44,28%, sobre una oferta estimada de 16.523 plazas, y la estancia media alcanzó los 3,40 días.

En los campings de la región se contabilizaron 1,15 millones de pernoctaciones, un 4,54% más, concentradas mayoritariamente en residentes nacionales (951.359). La estancia media fue de 3,25 días, con 353.444 viajeros, un 8,37% más que en 2024. Durante el año, solo 18 campings permanecieron abiertos, con 17.269 plazas estimadas.

Los alojamientos de turismo rural también mejoraron sus cifras. En 2025 recibieron 156.691 viajeros, un 18,7% más, de los que 13.446 procedían del extranjero. Las pernoctaciones ascendieron a 279.720, un 4,67% más, con una estancia media de 1,79 días. La oferta estuvo formada por 228 establecimientos, con 3.573 plazas y 478 empleados.

Por su parte, los albergues alcanzaron 1,16 millones de pernoctaciones en 2025, aunque registraron un descenso del 18,3% respecto al año anterior. La ocupación fue del 56,11% por plazas y del 59,96% durante los fines de semana.

Diciembre mantiene el pulso turístico

En el mes de diciembre, los apartamentos turísticos de la Comunidad sumaron 263.781 pernoctaciones, de las que 122.155 correspondieron a residentes en España. En total, se contabilizaron 82.195 viajeros, incluidos 37.404 extranjeros, con una estancia media de 3,21 días.

Los campings registraron 63.459 pernoctaciones en diciembre, la mayoría de residentes nacionales (52.199), con 20.758 viajeros y una estancia media de 3,06 días.

En los alojamientos de turismo rural, 15.043 viajeros eligieron esta opción en diciembre, de los que 1.142 fueron extranjeros. Las pernoctaciones alcanzaron las 26.459, con una estancia media de 1,76 días.

Los albergues cerraron el último mes del año como uno de los destinos más demandados, con 93.706 pernoctaciones, de las que 61.757 fueron realizadas por turistas internacionales. En total, se registraron 56.466 viajeros, incluidos 20.606 residentes en España.

Noticias relacionadas

Récord histórico a nivel nacional

En el conjunto del país, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros alcanzaron en 2025 los 146,3 millones, un 3% más que en 2024 y nuevo máximo histórico. Las estancias de residentes crecieron un 1,3%, hasta los 61,7 millones, mientras que las de extranjeros subieron un 4,2%, con 84,6 millones.