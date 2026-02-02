Así es la casa de Rosa López en Madrid: su propio estudio de grabación, una encimera verde lima y un sentido homenaje a 'Operación Triunfo'

"Estoy feliz de encontrarme hoy aquí y no me preguntes más por qué" así comienza la icónica canción que Rosa López entonaba en Eurovisión hace ya 24 años. Tras su victoria en 'Operación Triunfo', la granadina se trasladó a vivir a Madrid por motivos laborales, y aunque siempre ha soñado con mudarse a un chalé en El Bosque, las circunstancias económicas la llevaron a optar por un hogar más modesto.

Siendo siempre muy sincera acerca de sus problemas económicos, la extriunfita abre las puertas de su casa, en la que ella misma reconoce que "le falta espacio". A pesar de todo, este piso moderno y acogedor cubre todas sus necesidades básicas y le permite disfrutar de una vida tranquila en la capital junto a su pareja, Iñaki, con quien comparte la vivienda desde 2009.

Rosa López en el salón de su piso en Madrid / @rosalopezoficial

Con un estilo sencillo, acogedor y personal, Rosa decora sus paredes con fotografías, recuerdos, e instrumentos que reflejan su estilo propio y los recuerdos de toda una vida. Un suelo de parquet recorre todo el espacio y guía al visitante hacia un salón que conforma el eje central de la vivienda. Amueblado con un sofá chaise longue en tono crudo, este salón se llena de vida gracias a varios cojines de colores. Sobre él, una repisa con la palabra 'kairos', que en griego significa 'momento oportuno', parece recordar a aquella Rosa que, pese a su timidez e inseguridades, decidía probar suerte en el casting de 'Operación Triunfo'.

Un recuerdo en forma de gran escultura decorativa blanca

Con grandes ventanas cubiertas por persianas venecianas y muebles en tonos oscuros, el salón de Rosa López esconde, o más bien expone, un recuerdo a su paso por el concurso, en forma de una gran escultura decorativa blanca.

El guiño a su paso por el programa descansa sobre el mueble de la televisión y sobre una repisa superior / @rosalopezoficial

Al lado de la televisión, la propia cantante publicaba en sus redes sociales que entre los elementos decorativos de su casa se encontraban una 'O' y una 'T' de color blanco, haciendo un guiño al programa que la lanzó al mundo de la música. Una estantería abierta repleta de libros y una vitrina con lo que parecen ser premios obtenidos a lo largo de su carrera, completan este espacio.

Una encimera verde lima

Unido al salón, se encuentra un comedor conformado por una mesa de madera oscura rectangular y cuatro sillas tapizadas en color crudo. El conjunto descansa sobre una alfombra de formas geométricas de colores, que dan una idea del gusto de la granadina por los toques vibrantes. Así, aunque en la vivienda se respira un estilo clásico, la cocina llama la atención, no por los tiradores metálicos o su encimera de granito gris, sino por su isla, con una encimera en verde lima.

Una cocina funcional y con el toque vibrante de la cantante / @rosalopezoficial

Su propio estudio de grabación

La última estancia que la cantante ha revelado en sus redes es, como no podía ser de otra forma, su propio estudio de grabación. Con un revestimiento texturizado, la sala cuenta con un escritorio blanco, un ordenador, e incluso un micrófono... ¡Quién sabe cuántas canciones se han compuesto entre esas cuatro paredes!