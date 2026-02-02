El canal de Isabel II desembalsa agua en cinco de sus presas tras las últimas lluvias y ante las previsiones de más precipitaciones

Las abundantes precipitaciones caídas a lo largo de la semana pasada en la Comunidad de Madrid, que se prevé continúen a lo largo de la que ahora empieza, han llevado al Canal de Isabel II a realizar operaciones el desembalse en cinco de las 13 presas que gestiona. Los embalses madrileños comenzaron 2026 al 72,1% de su capacidad máxima, una cifra histórica, que se ha incrementado tras el paso de la borrasca Kristin el pasado miércoles y las precipitaciones que han seguido cayendo en los días siguientes. Esa cifra alcanza hoy el 77%. Durante el mes de enero de 2026 ha llovido en la región un 52,4% más que la media histórica: 89,7 litros por metro cuadrado frente a 58,9 litros por metro cuadrado.

Tras iniciarse el 23 de enero en Pedrezuela, el pasado jueves los desembalses ya llegaban a cuatro presas, y durante este fin de semana se ha sumado una quinta. Se trata en concreto de la presa de El Vado, en la cuenca del río Jarama, con una capacidad máxima de 55,7 hectómetros cúbicos y que está liberando 30 metros cúbicos por segundo. La presa se encuentra en estos momentos al 80% de su capacidad tras haber ganado desde el 1 de enero algo más de 18 hectómetros cúbicos. A finales del año pasado estaba al 47% de su capacidad, después de un aumento del 48% de la cantidad allí embalsada en el mes de diciembre.

Las otras cuatro instalaciones en las que se ha procedido a soltar agua son la de Pedrezuela, en la cuenca del río Guadalix, y las de Pinilla, Riosequillo y Puentes Viejas, en la cuenca del Lozoya. Según la última actualización del Canal de Isabel II, Pedrezuela estaba liberando ocho metros cúbicos por segundo. Se trata de una presa de tamaño algo más pequeño, con una capacidad de 40,9 metros cúbicos y una cantidad embalsada del 82% de esa capacidad. A finales del año pasado se encontraba al 84,1%.

En cuanto a las presas del Lozoya, la de Pinilla está desembalsando a un ritmo de 25 metros cúbicos por segundo; la de Riosequillo, 17 metros cúbicos por segundo y la de Puentes Viejas, 50 metros cúbicos por segundo. Esta última se encuentra al 80% de su capacidad. Pinilla, por su parte, está al 62%, y Riosequillo al 73%.

Las maniobras de desembalse se producen de manera preventiva en función de las condiciones meteorológicas y de las previsiones hidrológicas, por motivos de seguridad y de cumplimiento de los niveles de resguardo y son notificadas tanto a la Confederación Hidrográfica del Tajo como a la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.

Los ritmos de desembalse son, de hecho, inferiores a los que se activaron el pasado marzo, cuando la Comunidad de Madrid experimentó su mayor fenómeno de lluvias en los últimos 135 años. Entonces hubo desembalses en las 13 presas. En la de El Vado, por ejemplo, el desembalse entonces era de 60 metros cúbicos por segundo, el doble que en la actualidad.

Desde la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid se traslada que la situación se encuentra bastante controlada. Las reuniones de coordinación con el Canal de Isabel II revelan que todo se encuentra dentro de lo normal. Además, agentes forestales realizan labores de vigilancia para comprobar los cauces en puntos considerados sensibles como el curso del río Alberche y los arroyos que desembocan en él en los términos municipales de Villamanta, Villamantilla, Aldea del Fresno y Villa del Prado o el Tajuña en Morata de Tajuña.

Los embalses de la Comunidad de Madrid cerraron 2025 al 72,1% de su capacidad, lo que suponía casi cuatro puntos más que en diciembre de 2024 y siete puntos por encima de la media histórica. El año ha empezado, además, con un notable incremento, que han elevado el porcentaje al 77%, lo que son 5,6 puntos más que en la misma fecha del 2025 y 7,4 puntos sobre la media histórica.

Si a 31 de diciembre de 2025 había en los embalses madrileños 680,4 hectómetros cúbicos hoy son 728,1 hectómetros cúbicos, es decir, 47,7 hectómetros cúbicos más en poco más de un mes. Un hectómetro cúbico de agua equivale a mil millones de litros.