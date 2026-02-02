La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mantenido este lunes una reunión en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, con el presidente de SEAT y CUPRA, Markus Haupt. Díaz Ayuso ha conocido sus proyectos para la región, considerada como mercado estratégico por ambas marcas por su liderazgo nacional en matriculaciones.

El sector automovilístico tiene un peso muy significativo en la economía madrileña. Así, en el ámbito de la fabricación de vehículos, la cifra de negocio ascendió en 2023 a más de 10,9 millones de euros, el 11,7 % del total nacional, un 11,1 % de toda la industria regional.

Ayuso se reúne con el presidente de SEAT y CUPRA para conocer sus proyectos para la región como mercado estratégico. / Comunidad de Madrid

En cuanto a las matriculaciones, en 2025 ha concentrado el 42,9 % de las de turismos y todoterrenos, con cerca de medio millón de automóviles, un dominio que se incrementa en el caso de los coches eléctricos, con un 43,2 % de todos los matriculados en España, más de 310.000 unidades.