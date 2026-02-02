El Atlético de Madrid ficha e inscribe en LaLiga al mexicano Obed Vargas

El Atlético de Madrid cerró este lunes el fichaje del centrocampista mexicano Obed Vargas, de 20 años, procedente del Seattle Sounders, después de superar el reconocimiento médico, firmar su contrato e inscribirse oficialmente en LaLiga, según figura en la web del organismo, a la espera de definir su cesión inmediata para el segundo tramo de la temporada.

Aunque el club rojiblanco aún no ha hecho oficial la operación, Obed Vargas ya aparece como jugador inscrito en LaLiga bajo el concepto de “traspaso” y con el estado de “validado provisional”. Este trámite no implica necesariamente que vaya a jugar con el primer equipo esta campaña, sino que es un paso previo indispensable para su posible préstamo a otro club.

De la MLS a LaLiga: el salto de Obed Vargas

Nacido en Alaska, Obed Vargas ha desarrollado toda su carrera en el Seattle Sounders, desde las categorías inferiores hasta consolidarse en el primer equipo. Precisamente, se enfrentó al Atlético de Madrid el pasado 19 de junio en el Mundial de Clubes, encuentro en el que fue titular y que terminó con victoria rojiblanca por 3-1, bajo la dirección de Diego Simeone.

Internacional absoluto con México en tres ocasiones, Vargas es uno de los futbolistas con opciones de entrar en la lista para el Mundial del próximo verano. Además, nunca ha ocultado su admiración por el club madrileño.

“Espero algún día poder llegar donde están ellos”, declaró entonces el centrocampista, que apenas siete meses después cumple ese deseo al dar el salto al Atlético de Madrid y a LaLiga española, aunque todo apunta a que su debut en España llegará tras una cesión.

Un declarado seguidor del Atlético

El propio jugador explicó en su día su identificación con el conjunto rojiblanco:

“Veía que a todos los niños les gustaban el Barcelona y el Real Madrid y yo quería ser diferente. Me identificaba con el Atlético por su lucha, su garra, la final de la Champions que jugaron y la LaLiga que ganaron en 2014. Me encantaba su forma de jugar”, recordó en la web del Seattle Sounders.

Movimientos del Atlético en el mercado de invierno

La llegada de Obed Vargas supone el segundo refuerzo invernal del Atlético de Madrid, tras la incorporación de Ademola Lookman, mediapunta procedente del Atalanta. No obstante, el club aún podría cerrar una nueva entrada antes del cierre del mercado, ya que Rodrigo Mendoza, centrocampista del Elche, ultima su fichaje por la entidad rojiblanca.

El mercado de fichajes de invierno se cierra a la medianoche de este lunes. Hasta el momento, el Atlético ha dado salida a cuatro jugadores:

Noticias relacionadas