Arrancan las obras en el aparcamiento de Colón: ¿cuánto tiempo estará cerrado?

El aparcamiento subterráneo de Plaza de Colón cerrará temporalmente a partir de esta noche del lunes 2 de febrero con motivo del inicio de las obras de remodelación integral previstas tras la renovación de su concesión, adjudicada a Telpark, por parte del Ayuntamiento de Madrid.

Durante la jornada del lunes, el aparcamiento seguirá operativo con normalidad, cerrando al finalizar el día. A partir del martes permanecerá cerrado durante más de un año.

Más de un año cerrado

El periodo de ejecución de los trabajos cuentan con un plazo estimado de 1 año y 4 meses. Ahora, esta actuación permitirá transformar el actual aparcamiento en unas instalaciones completamente renovadas que, una vez reabiertas, contarán con 578 plazas, de las cuales 150 serán para residentes y 428 de rotación, además de la instalación de al menos 97 puntos de recarga eléctrica.

Esta renovación se enmarca en la apuesta de Telpark por el desarrollo de ecosistemas de movilidad urbana sostenible, reforzando el despliegue de infraestructura de recarga eléctrica en sus aparcamientos.

El aparcamiento, así, será adaptado a las necesidades actuales de movilidad urbanay a la creciente demanda de servicios vinculados al vehículo eléctrico.

¿Dónde puedo aparcar gratis en Madrid?

Por suerte, Madrid tiene infinidad de opciones para que ahorres dinero en cuanto a aparcamiento se trata. No hace falta que te busques un sitio de pago para dejar tu coche, pues, de lunes a viernes, entre las 21:00 y las 9:00 horas del día siguiente, no tendrás que pagar nada en las siguientes zonas. Lo mismo ocurre los sábados a partir de las 15:00 horas y durante todo el día los domingos y festivos.

Si lo que buscas es dejar el coche y olvidarte del parquímetro, todavía quedan algunas zonas blancas en la capital. Estos son algunos de los puntos más conocidos:

Paseo de Extremadura .

. Barrio del Pilar .

. Moncloa .

. Calle Alcalá (a partir de la M-30) .

. Usera .

. Descampado de Legazpi (calle Ricardo Damas).

¿Qué coches se libran de pagar parquímetro?

Cabe recalcar que no todos los vehículos tienen que pasar por el parquímetro en Madrid. El sistema SER contempla algunas excepciones, sobre todo ligadas a criterios medioambientales.

Por ello, los coches con etiqueta Cero emisiones, como los eléctricos y ciertos híbridos enchufables con bastante autonomía, pueden aparcar gratis tanto en zona azul como en verde.