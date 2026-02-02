ADIF
Se normaliza la alta velocidad Madrid-Toledo tras una incidencia en Atocha
La incidencia provocó retrasos superiores a una hora en dirección al sur peninsular
La línea de alta velocidad Madrid-Toledo, así como los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, están recuperando progresivamente la normalidad tras la retirada de un obstáculo en la vía a la salida de la estación de Madrid-Puerta de Atocha, una incidencia que ha provocado retrasos superiores a una hora.
Según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), a las 18:46 horas el objeto ya había sido retirado y la circulación en estas líneas "tiende a normalizarse", aunque todavía podrían registrarse demoras puntuales.
Con anterioridad, en torno a las 17:15 horas, Adif había comunicado que la circulación ferroviaria en dirección al sur peninsular estaba viéndose afectada por retrasos, mientras los equipos trabajaban para solventar la incidencia a la mayor brevedad posible.
La avería ha impactado tanto en los servicios de alta velocidad Madrid-Toledo como en las conexiones de Madrid con Andalucía, uno de los corredores ferroviarios con mayor volumen de viajeros.
Servicio alternativo Madrid-Andalucía
Desde el día 20, dos días después del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), Renfe mantiene un plan alternativo de transporte que permite realizar el trayecto entre Madrid y Andalucía en alta velocidad, aunque el tramo comprendido entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se cubre mediante autobuses, evitando así la circulación ferroviaria por la zona del siniestro.
