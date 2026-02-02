Almeida reclama al Gobierno que se "ponga las pilas" con Campamento e invita a la ministra de Vivienda a fijarse en la A-5

El alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, ha levantado un nuevo frente de choque con el Gobierno a través de la Operación Campamento. Durante una visita a los trabajos del soterramiento de la A-5, el regidor popular ha vuelto a insistir por tercera vez en que no se están llevando a cabo las demoliciones anunciadas hace unas semanas en los terrenos del antiguo cuartel militar de Campamento.

Tras asegurar que el Consistorio sí está avanzando en la redacción del anteproyecto de la segunda fase del soterramiento, vinculada a Campamento, Almeida ha reprochado a Moncloa que “no se está trabajando en Campamento” y que los medios desplegados son “escasísimos”. Al ritmo actual, ha afirmado, “los vecinos de Madrid no vamos a ver una sola vivienda en Campamento hasta dentro de demasiados años”.

Según el regidor popular, no se puede estar a la espera a una demolición “que no se ha iniciado realmente” ni estar sujetos, “a la agenda del presidente del Gobierno”, Pedro Sánchez. "No puede ser que se diga que se inicia una demolición y tres semanas después comprobemos fácilmente que prácticamente nadie está trabajando hoy en la Operación Campamento”, ha reiterado Almeida, denunciando también que “no se puede tomar el pelo a los vecinos de Madrid”.

Por ello, se ha dirigido directamente a Rodríguez: "Si quiere saber cómo se ejecuta uno ahora con rapidez y en plazos", visite los trabajos de la A-5, donde están "dispuestos a darle las explicaciones oportunas", ha lanzado Almeida. "Si quiere saber cómo hay que ejecutar la Operación Campamento", ha recalcado el primer edil, "que se acerque unos metros para abajo a ver cómo estamos ejecutando la A-5".

Pese al tono crítico, el alcalde ha reiterado también la disposición del Ayuntamiento a colaborar. Ha asegurado que el área de Urbanismo está “completamente a disposición” del Ministerio de Vivienda para comenzar cuanto antes la urbanización y la edificación, aunque ha advertido nuevamente de que faltan “papeles” y “documentos” necesarios para avanzar. "La vivienda lo es evidentemente grave como para que no sea un objeto de controversia y disputa política sin un esfuerzo conjunto que el Ayuntamiento está ofreciendo en la Operación Campamento", ha zanjado Almeida.