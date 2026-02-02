Almeida anuncia la apertura al tráfico del túnel de la A-5 hacia Madrid en noviembre

El soterramiento de la A-5 sigue cumpliendo hitos y plazos. Con la esperada unión de los dos frentes de túnel exacavados hasta la fecha como telón de fondo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avanzado este lunes que el Ayuntamiento prevé abrir al tráfico el túnel en dirección de entrada a Madrid antes de que termine el 2026.

"Estamos en condiciones de decir que se podrá empezar a circular por los túneles de la A-5 antes de que acabe este año y por tanto antes de que acabe este año habremos cumplido nuestro compromiso con los vecinos", ha anunciado Almeida mientras, bajo tierra, las máquinas excavadoras completaban la conexión de los dos tramos exacavados en dirección opuesta, de 800 y 500 metros, repectivamente; conformando así un único túnel continuo de 1,3 kilómetros de largo.

Este hito se suma a la primera unión, realizada a mediados de enero, y consolida el progreso de una infraestructura de 3,2 kilómetros totales, de los que ya se han excavado 2,1. Además, está ejecutado el 83,5 % de la losa que cubrirá la autovía. Las obras, por tanto, avanzan según "los plazos previstos", ha descatado el regidor madrileño, a pesar de su gran complejidad y coste, acrecentados por las intensas lluvias del último mes, que han duplicado las del año pasado.

Licitación del Paseo Verde del Suroeste

La siguiente gran fase será la urbanización en superficie. Almeida ha anunciado también que el Consistorio licitará en febrero la urbanización del Paseo Verde del Suroeste, la gran avenida peatonal que cubirá la autovía soterrada. Con un presupuesto aproximado de 75 millones de euros, el proyecto permitirá crear una plataforma de unos 80.000 metros cuadrados de zonas verdes y espacios urbanos que sustituirán al asfalto.

Gracias a ella, "por primera vez", los vecinos de Lucero, Campamento, Batán y Aluche "ya no tendrán que cruzar por pasos subterráneos, sino que por podrán hacerlo a través de una superficie ajardinada y urbanizada", ha celebrado el alcalde popular. "Esto es lo que mejora la vida de los barrios", ha señalado, "actuaciones e infraestructuras como la que estamos ejecutando en este momento".

El proyecto del Paseo Verde del Suroeste convertirá el actual paseo de Extremadura en un gran eje peatonal y ciclista, con un carril bici bidireccional de 3,5 kilómetros y nuevas conexiones a pie, reduciendo en un 90 % el tráfico en superficie y las emisiones contaminantes. Según el Ayuntamiento, la actuación permitirá integrar esta zona con Madrid Río y resolver puntos históricos de congestión viaria, al tiempo que se minimizan ya las afecciones a los vecinos, para los que no se prevén nuevos desvíos de tráfico hasta el final de las obras 260202 NdP Almeida unión túne…