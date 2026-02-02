DEPORTE
Más de 30.000 alumnos participan en la primera edición de los Juegos Deportivos Escolares de la Comunidad de Madrid
Hasta 123 centros educativos madrileños participarán en estas competiciones del 4 al 14 de mayo
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha la primera edición de sus Juegos Deportivos Escolares, que reúnen a más de 30.000 alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria procedentes de 123 centros educativos sostenidos con fondos públicos.
El objetivo de esta iniciativa es promover la práctica deportiva entre los estudiantes y reforzar valores como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo.
Según ha explicado el Gobierno regional en un comunicado, el programa combina distintas áreas y materias -desde Educación Física hasta Historia, Filosofía, Ciencias o Artes- en un formato interdisciplinar que integra contenidos educativos con actividades deportivas.
Las actividades se han venido desarrollando desde el inicio del curso y culminarán con las competiciones que se celebrarán en cada centro educativo participante del 4 al 14 de mayo.
Durante esas jornadas, además de las pruebas deportivas, se impartirán charlas sobre salud y estilos de vida, talleres de prevención del dopaje y sesiones culturales y creativas, como diseño gráfico o la composición de himnos.
Los estudiantes también tendrán la oportunidad de participar en encuentros con profesionales del deporte, donde podrán conocer de primera mano sus experiencias deportivas y educativas.
Con esta iniciativa, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades reafirma su compromiso con la actividad física como herramienta clave para la formación académica y personal.
Toda la información sobre esta primera edición de los Juegos Deportivos Escolares se puede consultar en este enlace.
