Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tierno GalvánResidencia El EncinarMural FuenlabradaRed ÚnicasVuelos Madrid-AsturiasEstadio de VallecasDavid UclésBaliza V16
instagramlinkedin

DEPORTE

Más de 30.000 alumnos participan en la primera edición de los Juegos Deportivos Escolares de la Comunidad de Madrid

Hasta 123 centros educativos madrileños participarán en estas competiciones del 4 al 14 de mayo

Niños jugando al hockey en un colegio.

Niños jugando al hockey en un colegio. / COMUNIDAD DE MADRID

Javier Niño González

Madrid

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha la primera edición de sus Juegos Deportivos Escolares, que reúnen a más de 30.000 alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria procedentes de 123 centros educativos sostenidos con fondos públicos.

El objetivo de esta iniciativa es promover la práctica deportiva entre los estudiantes y reforzar valores como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo.

Según ha explicado el Gobierno regional en un comunicado, el programa combina distintas áreas y materias -desde Educación Física hasta Historia, Filosofía, Ciencias o Artes- en un formato interdisciplinar que integra contenidos educativos con actividades deportivas.

Las actividades se han venido desarrollando desde el inicio del curso y culminarán con las competiciones que se celebrarán en cada centro educativo participante del 4 al 14 de mayo.

Durante esas jornadas, además de las pruebas deportivas, se impartirán charlas sobre salud y estilos de vida, talleres de prevención del dopaje y sesiones culturales y creativas, como diseño gráfico o la composición de himnos.

Los estudiantes también tendrán la oportunidad de participar en encuentros con profesionales del deporte, donde podrán conocer de primera mano sus experiencias deportivas y educativas.

Con esta iniciativa, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades reafirma su compromiso con la actividad física como herramienta clave para la formación académica y personal.

Noticias relacionadas

Toda la información sobre esta primera edición de los Juegos Deportivos Escolares se puede consultar en este enlace.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL