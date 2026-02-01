Uno de cada tres madrileños desarrollará cáncer antes de los 75 años: los tumores de tráquea, bronquios y pulmón, los más letales

El cáncer fue responsable de 13.520 muertes en la Comunidad de Madrid en 2024, el 27,3 % del total de fallecimientos registrados ese año, que ascendieron a 49.408, según los datos definitivos del informe Defunciones según la Causa de Muerte del Instituto Nacional de Estadística (INE), los últimos disponibles.

La cifra supone el tercer registro histórico más elevado, solo por detrás de 2023, con 13.618 muertes, y de 2019, con 13.582, de acuerdo con los datos recogidos por Europa Press. En términos interanuales, el número de fallecimientos descendió un 0,71 % respecto al récord de 2023, aunque la tendencia a largo plazo sigue siendo ascendente.

En la última década, la mortalidad por cáncer ha crecido un 4,67 % en la región, incremento que se eleva hasta el 18,2% si se amplía el análisis a los últimos 20 años. Esta evolución ha situado al cáncer por delante de las enfermedades del sistema circulatorio como principal causa de muerte.

Diferencias por sexo

Del total de muertes por tumores malignos en 2024, 7.562 correspondieron a hombres (56 %) y 5.958 a mujeres (44 %). Mientras que en los varones se produjo un ligero aumento interanual del 0,23 %, en las mujeres se registró un descenso del 1,9 %.

Los tumores más mortales

Por tipo de cáncer, el más letal en la Comunidad de Madrid fue el tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón, con 2.754 fallecimientos, el 20,3 % del total. De ellos, 1.862 se dieron en hombres y 892 en mujeres. Aunque sigue siendo mayoritario en varones, en la última década se observa un mayor incremento entre las mujeres, vinculado en parte al aumento del hábito tabáquico.

A continuación se sitúan el tumor maligno de colon, con 1.143 muertes (8,45 %); el de mama, con 782 fallecimientos (5,78 %); el de hígado y vías biliares intrahepáticas, con 672 (4,97 %); el de próstata, con 643 (4,75 %); y el de estómago, con 612 muertes (4,52 %).

Entre los hombres, los tumores más frecuentes fueron el de pulmón, el de próstata y el de colon, mientras que en las mujeres lideraron el de pulmón y el de mama.

Uno de cada tres hombres y una de cada cuatro mujeres

Según el Registro de Tumores de la Comunidad de Madrid (RTMAD), en 2023 —últimos datos oficiales disponibles— se registraron 36.479 nuevos casos de cáncer, atendidos en 29 hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). El 52,6 % de los diagnósticos correspondió a hombres y el 47,4 % a mujeres.

El cáncer de mama sigue siendo el tumor más frecuente entre las mujeres en España / Shutterstock

La cifra supone un aumento del 1,4 % respecto al año anterior y mantiene la tendencia creciente iniciada en 2012, solo interrumpida en 2016 y 2020. La tasa de incidencia bruta global fue de 498,13 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa ajustada se situó en 501,4.

La tasa acumulada hasta los 74 años fue del 29,6 %, lo que permite estimar que, si no se modifican las tendencias actuales, uno de cada tres madrileños desarrollará cáncer antes de los 75 años. Por sexo, la tasa acumulada fue de 33,6 en hombres y de 26,6 en mujeres.

Edad media y cáncer infantil

La edad media al diagnóstico fue de 66,1 años: 68,4 en hombres y 63,6 en mujeres. El paciente más joven tenía dos días de vida y el de mayor edad, 107 años.

En el caso del cáncer infantil, en 2024 se registraron 361 casos en niños y adolescentes menores de 18 años, cerca del 1 % del total. El 58 % correspondió a varones y la edad media fue de 8,8 años. Los tumores más frecuentes fueron los del sistema nervioso central, los hematológicos y los de huesos y cartílagos. De forma general, la supervivencia en niños y adolescentes tras el diagnóstico de un tumor se considera elevada.