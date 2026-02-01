El tren histórico de los 80 vuelve a la Sierra de Guadarrama: horarios, ruta y precio

La ruta turística denominada 'Sierra de Guadarrama' inaugurará el próximo 7 de febrero la temporada 2026 del 'Tren de los 80', un proyecto de recuperación y divulgación del patrimonio ferroviario impulsado por la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid (AAFM) y Alsa. A lo largo del primer semestre del año están previstas una decena de salidas hasta el mes de julio.

El viaje se realiza en una composición histórica formada por varios coches de viajeros construidos en la década de 1980, en pleno proceso de modernización de Renfe previo a la llegada de la alta velocidad. La composición incluye coches salón, coches de departamentos, literas y un coche-camas, con las características libreas azul y amarilla o marrón y crema.

El tren partirá a las 09:55 horas de la estación de Madrid-Chamartín, recorriendo en sus primeros kilómetros la conocida como línea 'Imperial', la histórica conexión ferroviaria entre Madrid y Hendaya (Francia). Posteriormente tomará la línea de Segovia para ascender por la vertiente madrileña de la Sierra de Guadarrama.

Este tramo permite contemplar afloramientos graníticos, praderas de montaña y extensos pinares de pino silvestre, atravesando parajes como El Pardo y el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. El convoy efectuará paradas en Pitis y Villalba de Guadarrama para la subida de viajeros.

También, está prevista una parada fotográfica en la estación de Tablada, situada a más de 1.200 metros de altitud, desde donde se puede disfrutar del entorno de alta montaña que marca la transición hacia el piedemonte segoviano.

La llegada a Segovia está prevista en torno a las 12:00 horas, con tiempo libre para comer y visitar la ciudad. El regreso se realizará a media tarde, con llegada estimada a Madrid sobre las 20:00 horas.

Los billetes están disponibles desde 21,95 euros, con un 20 % de descuento para socios, a través de la web de Alsa y en el local social de la AAFM.

La Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid, fundada en 1946 y declarada de Utilidad Pública por el Ayuntamiento de Madrid en 1988, es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la conservación y restauración del patrimonio histórico ferroviario mediante el trabajo voluntario de sus socios y la colaboración con empresas del sector. Una vez en condiciones de circulación, los trenes históricos se ponen en valor a través de viajes especiales y, de forma ocasional, participan en rodajes cinematográficos como en 'Julieta', de Pedro Almodóvar o campañas publicitarias, contribuyendo así a su mantenimiento.