Sara Monge, organizadora de viajes de lujo: "Japón y África son ahora mismo los destinos más solicitados"

¿Es usted una persona especialmente viajera?

Más que una persona viajera, diría que aquí el viaje es nuestra forma de vida. No lo vemos solo como un trabajo. Aunque cada uno de nosotros tiene su propia historia y sus destinos favoritos, lo que realmente nos une es una curiosidad inmensa por el mundo y la pasión por descubrirlo con una mirada auténtica. Esa visión es la que luego volcamos en cada diseño, basándonos tanto en nuestro conocimiento como en la emoción que nos produce.

Entiendo que montar itinerarios de viaje es algo que le apasiona.

Absolutamente. Para nosotros, diseñar un itinerario no es simplemente dibujar una ruta en un mapa; es mucho más profundo. Nos apasiona transformar los sueños de nuestros viajeros en experiencias reales, que tengan su propio ritmo, que transmitan el alma del lugar y que estén llenas de esos detalles únicos que marcan la diferencia. Cada itinerario es, en cierto modo, una pequeña obra artesanal.

¿Hacen en Droom todo tipo de viajes a medida?

Sí, nuestra especialidad es el viaje a medida. Pero siempre bajo una premisa innegociable: que sean viajes realmente personalizados, únicos y que mantengan un estándar de calidad muy alto. Diseñamos de todo, desde lunas de miel de ensueño, escapadas románticas o viajes familiares hasta incentivos para empresas o grupos privados. Nos adaptamos completamente al perfil y los deseos de cada cliente.

¿Cuáles son los viajes especializados más demandados?

Las lunas de miel siguen siendo uno de nuestros productos estrella y más solicitados. Los safaris en África, las inmersiones culturales en Japón y los grandes viajes por América del Sur también tienen una demanda constante. Además, estamos viendo un auge muy bonito en los viajes multigeneracionales, donde varias generaciones de una misma familia deciden viajar juntas, buscando esa conexión y experiencias que se adapten a todos.

¿Para recién casados, por ejemplo, hacen cosas más especiales?

Las lunas de miel aquí son realmente un universo aparte. Nos volcamos al 200% en cada una. Desde ayudarles a elegir ese destino único que siempre han soñado, hasta cuidar cada pequeño detalle como son las experiencias privadas, cenas inolvidables con vistas espectaculares o alojamientos con un encanto especial. Nuestra meta es que vivan momentos que recordarán con cariño toda la vida.

Monge, con algunos catálogos de su agencia de viajes. / ALBA VIGARAY

¿Qué cree que les hace diferentes al resto?

Diría que nos diferencia el nivel extremo de personalización, el mimo que ponemos en cada detalle y, sobre todo, nuestra capacidad de escuchar de verdad. No trabajamos con paquetes preestablecidos, sino con personas, con sus historias y sus deseos. Además, contamos con una red global de partners de confianza. Y algo que valoramos mucho es que conocemos personalmente muchos de los destinos y experiencias que ofrecemos. Esa mezcla es lo que realmente convierte un buen viaje en uno inolvidable.

¿Se ha notado mucho la inflación de precios de estos años a la hora de escoger destinos?

Sí, la inflación es una realidad que ha afectado a toda la industria del turismo, no podemos negarlo. Sin embargo, nuestros clientes suelen valorar más la experiencia y la calidad del viaje que el precio inicial, y confían en nosotros para optimizar al máximo su inversión. Lo que hacemos es aplicar nuestra creatividad para adaptar las rutas o las temporadas de viaje, buscando siempre mantener la calidad y sin renunciar a la esencia de la experiencia que buscan.

¿Cuál es el país o lugar que más les demandan ahora mismo?

Japón sigue siendo un destino increíblemente deseado, sobre todo por esa fascinante mezcla de tradición milenaria y vanguardia futurista. África, especialmente para los safaris, ya sean en pareja o en familia, también está viviendo un momento de auge muy especial y es muy solicitado.

¿Y algún tipo de turismo en concreto que vea que está en auge?

Claramente, los viajes conscientes. Hablamos de experiencias más sostenibles, auténticas y que buscan alejarse del turismo masivo. También están muy en boga los viajes temáticos, como los que ofrecemos para personas con necesidades específicas, tipo gluten-free, o los centrados en bienestar y mindfulness. Y no podemos olvidar los viajes corporativos con propósito, donde las empresas buscan ofrecer a sus equipos algo más que un incentivo, algo que realmente inspire o conecte.

¿El objetivo es que el cliente disfrute más de una experiencia que de un viaje?

Totalmente. En Droom no diseñamos viajes, diseñamos vivencias. Nuestro objetivo va mucho más allá de simplemente llevarte a un lugar; buscamos que ese lugar te transforme. Que vuelvas a casa con historias que contar, sensaciones grabadas, recuerdos imborrables que no se compran con dinero…, pero que, sin duda, se pueden diseñar.