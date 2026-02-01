El restaurante más clandestino y con filosofía 'slow food': la parada elegida por Ayuso de camino a Madrid

A varias semanas de las elecciones autonómicas en Aragón, una de las figuras políticas más reconocidas en España decidió dejarse caer por una histórica ciudad de la zona, y no solo para dar mítines políticos. La gastronomía de los alrededores no ha pasado desapercibida para la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha visitado varios locales a lo largo de su estancia.

Además de la Tasca La Ultramarina, o el Mesón La Dolores, cuyos propietarios compartieron la estampa en redes sociales, Ayuso se decantaba por uno de los locales mejor valorados por quienes visitan la ciudad, situado en el casco histórico de Zaragoza.

'La Clandestina': una cocina sostenible, creativa e imaginativa

En 2015, junto al río Ebro y sus valles, nació en Zaragoza el proyecto de La Clandestina, un restaurante que lleva en su código genético los sabores y productos zaragozanos. Susana Casanova, que entiende la gastronomía "como una forma de cuidar, sorprender y emocionar" busca siempre los mejores productos de temporada para ofrecer a sus comensales un pedacito de su entorno.

"El Ebro y sus valles, servidos en tu mesa" detalle de un plato de 'La Clandestina' / La Clandestina

Bajo el lema "un recorrido por Aragón con otra mirada", La Clandestina parece haber seguido las huellas de Ayuso, pues esta misma semana llegaban a Madrid para participar del evento Madrid Fusión que ha tenido lugar del 26 al 28 de enero en IFEMA. Ofreciendo hasta 800 tapas en la sala vip, el restaurante anunciaba a través de sus redes sociales que no faltaría su famosa "Bregando", galardonada como una de las mejores tapas de España en 2025.

Habiéndose alzado con el galardón a mejor tapa de España 2023, y mejor tapa de Zaragoza en 2019 y 2024, La Clandestina destaca por su originalidad, atención al cuidado y por un servicio que recibe constantes elogios. Las reseñas que pueden consultarse en sus perfiles en internet, subrayan la calidad de sus elaboraciones y la fusión entre un producto local y técnicas contemporáneas.