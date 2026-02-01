Chamberí lidera la red de Museos de Metro de Madrid, que supera los 125.000 visitantes en 2025 y refuerza su tirón cultural

La red de Museos de Metro de Madrid cerró 2025 con un balance de 125.864 visitantes, consolidándose como una de las propuestas culturales más visitadas del patrimonio madrileño. El espacio más concurrido volvió a ser el museo de la estación de Chamberí, que recibió cerca de 50.000 personas, seguido de la exposición permanente de Trenes Clásicos de Chamartín, con 36.000 visitantes.

La principal novedad del ejercicio fue el fuerte crecimiento del Museo Arqueológico de Caños del Peral, situado en la estación de Ópera. Este enclave alcanzó la cifra récord de 20.604 visitantes, un 60 % más que el año anterior, lo que lo sitúa como el tercer espacio más visitado de la red.

La Comunidad de Madrid consolida en 2025 la red de Museos de Metro con 125.000 visitantes. / Comunidad de Madrid

Completan el balance la Nave de Motores de Pacífico, que superó los 16.000 asistentes, y el vestíbulo histórico del mismo complejo, obra del arquitecto Antonio Palacios, por el que pasaron 2.348 personas. En conjunto, la experiencia obtuvo una valoración media de 9,83 puntos por parte del público.

Las exposiciones temporales organizadas por la compañía metropolitana también registraron una elevada acogida. Entre ellas destacan Metro Cómic y Vestigia, que continúan abiertas al público en la Nave de Motores y Chamartín, respectivamente. A estas se suman la muestra fotográfica Miradas y la colección de maquetas de Coches Clásicos, exhibidas en periodos anteriores.

La campaña de Navidad volvió a ser el momento de mayor afluencia. Un total de 24.151 personas visitaron los Museos de Metro durante esas fechas, frente a las 20.637 de 2024, lo que supone un incremento del 17 %. Entre las actividades con mayor seguimiento figuraron el belén y el concierto navideño del Museo de los Caños del Peral, así como el simulador histórico instalado en la estación de Chamartín. La red participó además en iniciativas culturales regionales como La Noche de los Libros, Madrid Otra Mirada y Open House.

Crecimiento sostenido desde 2022

Desde 2022, la red de Museos de Metro ha registrado un aumento medio de 10.000 visitas anuales, lo que supone un crecimiento superior al 30% en tres años. Este impulso estuvo marcado por eventos conmemorativos, como la exposición celebrada en la Real Casa de Correos en 2024 con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Antonio Palacios, que atrajo a 22.334 visitantes.

Ese mismo año se puso en marcha el Pasaporte de los Museos, una iniciativa que invita a madrileños y turistas a recorrer ocho espacios históricos y artísticos del suburbano. Además de los cinco museos, incluye la muestra de Gran Vía, el vestíbulo de Tirso de Molina y el centro Paleontológico de Carpetana. Desde su lanzamiento, se han distribuido 12.472 pasaportes.

Todas las visitas a los Museos de Metro son gratuitas y se gestionan mediante reserva previa a través de la página web oficial, donde también se ofrece información detallada y visitas virtuales al patrimonio histórico del suburbano.