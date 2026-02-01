Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así quedó la vivienda de Rivas Vaciamadrid tras la explosión de baterías de litio

Los bomberos de la Comunidad de Madrid intervinieron en el inmueble afectado y alertan del riesgo de cargar baterías sin supervisión

Gloria Barrios

Madrid

Una explosión provocada por varias baterías de litio ha dañado este fin de semana un muro de una vivienda en Rivas Vaciamadrid, según han informado los Bomberos de la Comunidad de Madrid. El incidente no ha causado heridos, aunque ha obligado a la intervención de los servicios de emergencia ante el riesgo de incendio y de liberación de gases tóxicos.

Desde el cuerpo de bomberos recuerdan que este tipo de baterías, cada vez más presentes en los hogares por el uso de patinetes eléctricos, bicicletas, teléfonos móviles y otros dispositivos, pueden generar incendios especialmente peligrosos, ya que estos fuegos se caracterizan por una rápida propagación, temperaturas muy elevadas y la emisión de gases altamente tóxicos, como monóxido de carbono o cianuro de hidrógeno.

Uno de los principales riesgos es la llamada "fuga térmica", una reacción en cadena que puede iniciarse por sobrecarga, golpes, defectos de fabricación o una manipulación inadecuada. En estos casos, la batería puede hincharse, incendiarse y llegar a explosionar, complicando de forma notable las labores de extinción.

Los bomberos advierten además de que estos incendios son difíciles de apagar y requieren grandes volúmenes de agua para enfriar las celdas, además de una vigilancia prolongada, ya que existe un alto riesgo de reinicio incluso horas o días después de haber sido sofocados.

Recomendaciones de seguridad de los bomberos

Ante el aumento de este tipo de incidentes, los servicios de emergencia insisten en extremar las precauciones en el uso y la carga de baterías de litio:

  • Evitar cargar dispositivos durante la noche o sin supervisión.
  • No colocar baterías o aparatos en carga sobre camas, sofás o superficies inflamables.
  • Utilizar únicamente cargadores originales o homologados por la Unión Europea.
  • Suspender la carga si el dispositivo o el cargador se calientan en exceso.
  • No manipular ni reparar baterías sin cualificación profesional.
  • Instalar detectores de humo en la vivienda y comprobar su funcionamiento periódicamente.

Señales como olor a plástico o gas, silbidos durante la carga, hinchazón o un calentamiento anormal pueden indicar un fallo interno grave y deben considerarse una alerta inmediata, según advierten los Bomberos de la Comunidad de Madrid.

