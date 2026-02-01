¿Cuándo se hace la declaración de la renta este 2026? Fechas y novedades para los madrileños

La declaración de la renta es el trámite anual con el que los contribuyentes regularizan su IRPF. Se informa a la Agencia Tributaria de los ingresos y deducciones del ejercicio anterior y, tras el cálculo, el resultado puede salir a pagar, a devolver o cero. Muchas personas lo ven como un simple formulario pero, en la práctica, es una pieza central para evitar recargos, acceder a devoluciones y dejar al día la situación fiscal.

En 2026, la campaña corresponde al ejercicio de 2025. Se declara lo ocurrido el año pasado y, por ende, es clave que tengas claro las fechas y novedades para revisar datos fiscales, recopilar certificados y decidir la vía de presentación con margen suficiente, especialmente si quieres domiciliar el pago o fraccionarlo. Además, los madrileños cuentan este año con importantes novedades que deben tener en cuenta.

Novedades para los madrileños en la Renta 2026

La Comunidad de Madrid ha iniciado este 2026 con dos nuevas bajadas de impuestos: una deducción del 50% de la matrícula para jóvenes menores de 30 años que estudian y trabajan, de la que se podrán beneficiar unos 15.000 madrileños; y una bonificación de hasta el 95% en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para comercios con solera, favoreciendo así la continuidad de negocios emblemáticos.

Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció esta semana una nueva bajada de medio punto en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta (IRPF) en la declaración de 2027. De acuerdo con el gobierno regional, esta rebaja podría suponer un ahorro de hasta 500 millones de euros, beneficiando a 2,9 millones de contribuyentes, especialmente al 71% de los madrileños con sueldos inferiores a los 35.000 euros brutos anuales.

Así, el tipo mínimo quedará en un 8% y el máximo en un 20%, lo que supondrá un ahorro fiscal de hasta 635 euros para un madrileño medio. Con esta medida, Madrid se afianza como una de las regiones con el Impuesto de la Renta más bajo.

¿Qué fechas debes marcar para la campaña de la Renta 2026?

El pistoletazo de salida llega en abril: desde ese momento se habilita la presentación por Internet de la declaración de Renta y, si corresponde, de Patrimonio. A partir de ahí, se abren ventanas específicas para presentarla por teléfono o en oficinas, y se fijan límites claros para domiciliar el ingreso (si el resultado sale a pagar) y para cerrar la campaña dentro de plazo.

Ahora, aunque el plazo general termine a finales de junio, si vas a domiciliar el pago necesitas adelantar la presentación, ya que la domiciliación tiene su propia fecha límite. En cambio, si eliges fraccionar, debes recordar que el segundo pago tiene un vencimiento posterior en noviembre. Así queda el calendario fiscal para este 2026:

