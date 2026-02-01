Los museos de Metro de Madrid cierran 2025 con un récord de 125.000 visitantes

La red de Museos de Metro de Madrid consolida su éxito como atractivo cultural de la región tras recibir a un total de 125.864 visitantes durante el año 2025, una cifra que confirma la tendencia al alza de estos espacios históricos, que acumulan un crecimiento superior al 30% desde 2022.

Según los datos facilitados por la Comunidad de Madrid, la histórica estación de Chamberí repite como el punto más concurrido de la red con casi 50.000 asistentes, seguida de la exposición de Trenes Clásicos de Chamartín, que atrajo a 36.000 personas.

El Museo Arqueológico de Caños del Peral, en la estación de Ópera, se sitúa en tercera posición, con 20.604 visitas, lo que supone un aumento del 60% respecto al ejercicio anterior. Completan esta lista, con más de 16.000 asistentes, la Nave de Motores de Pacífico y su vestíbulo histórico, obra del arquitecto Antonio Palacios, por el que pasaron 2.348.

El público otorga una puntuación de 9,83 sobre 10 a la experiencia en estos recintos, detalla en una nota de prensa el Gobierno regional.

Las exposiciones temporales organizadas por la compañía metropolitana también tuvieron una notable acogida. Entre ellas destacan 'Metro Cómic' y 'Vestigia', que continúan abiertas al público en la Nave de Motores y Chamartín respectivamente, así como la muestra fotográfica 'Miradas' y la colección de maquetas de Coches Clásicos, exhibidas con anterioridad.

El periodo navideño concentró la mayor afluencia con 24.151 visitas, un 17% más que en 2024. Actividades como el Belén de Ópera o el simulador histórico instalado en la estación de Chamartín dinamizaron la agenda cultural durante las fiestas.

Asimismo, la red participó en iniciativas culturales de ámbito regional como La Noche de los Libros, Madrid Otra Mirada y Open House.

Desde 2022 esta iniciativa ha ganado una media de 10.000 visitas anuales, lo que supone un incremento superior al 30% en tres años. La red de Museos de Metro incluye también el Pasaporte de los Museos, iniciativa que desde 2022 suma ya 12.472 documentos entregados.

El Pasaporte de los Museos invita a madrileños y turistas a recorrer y conocer ocho grandes rincones históricos y artísticos del suburbano. Junto a los cinco espacios museísticos, incluye la muestra de Gran Vía, el vestíbulo de Tirso de Molina y el centro Paleontológico de Carpetana.

Todas las visitas a los museos son de carácter gratuito y se reservan a través de la página web www.museosmetromadrid.es, donde también se puede acceder a información detallada y visitas virtuales al Patrimonio Histórico de Metro, desde cualquier lugar del mundo.