SEGURIDAD
Reyes Maroto ve "puntos concretos" de inseguridad en Madrid y señala al Gobierno de Almeida: "Faltan políticas sociales"
La portavoz socialista defiende la labor del delegado del Gobierno en materia de seguridad y subraya que el índice de criminalidad es el más bajo desde 2015
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha incidido que Madrid es una ciudad "segura" al margen de lo que "algunos, especialmente la ultraderecha", quieran "colocar" en la opinión pública, aunque ha apuntado a la existencia de "puntos concretos" con "focos de inseguridad" ante la "falta" de políticas sociales.
Así lo ha trasladado la socialista en una entrevista concedida a Europa Press, después de que en el último Pleno de Cibeles el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, haya invitado al delegado de Gobierno, Francisco Martín, a "hablar de una vez" de sus competencias e interesarse por la seguridad de madrileños ante un "aumento de las agresiones" por arma blanca.
"Madrid es una ciudad segura, pero hay puntos y barrios concretos en los cuales hay focos de inseguridad que no solo se tienen que enfocar desde un punto de vista de más efectivos, tanto Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como Policía Municipal, sino también más políticas sociales", ha expuesto Maroto, quien ha destacado que la ciudad presume de tener el índice de criminalidad más bajo desde el año 2015.
Así, ha explicado que para llegar a un escenario de inseguridad, antes hay un camino que transita por la "vulnerabilidad" y otros problemas sociales "que no se resuelven con más policías, se resuelven con políticas sociales".
Para atajarlos, subraya, ve imprescindible la "corresponsabilidad" entre las tres administraciones: "Que en esos puntos de inseguridad, que son pocos pero los hay, se creen mesas tripartitas donde Delegación del Gobierno, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento puedan trabajar".
En este sentido, ha destacado que la primera de estas mesas se ha creado en el distrito de Villaverde. "Me parece que a nivel distrital se puede abordar esto, porque efectivamente Madrid es muy desigual, pero hay otros (distritos) como San Blas o Puente de Vallecas en los que se debería haber creado", ha señalado.
"El delegado ha tendido la mano"
Sobre las acusaciones de Almeida hacia el delegado, la socialista ha afirmado que Martín "no se está tomando los problemas en seguridad como si no le importaran", es más, ha asegurado que "ha tendido la mano" para la creación y puesta en marcha de estas mesas.
Para Maroto, "lo que no puede ser" es que la Comunidad de Madrid "no se siente" en la primera mesa que se ha creado, en San Cristóbal. "Se les ha convocado y la Comunidad de Madrid no quiere sentarse en esa mesa. Las políticas sociales, las laborales, las que tienen que ver con la pobreza, también son competencia de la comunidad autónoma", ha concluido.
