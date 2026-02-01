La productora de 'El Zorro, El Musical' convoca audiciones para completar el elenco que acompañará a David Bustamante

La productora Sunset Entertainment ha convocado audiciones para completar el elenco de 'El Zorro, El Musical', la versión española del conocido espectáculo que se estrenará en noviembre en el Teatro La Latina de Madrid y que estará protagonizado por David Bustamante.

Según ha informado el espacio cultural en un comunicado, el proceso de selección está dirigido a cubrir seis papeles principales y a conformar el cuerpo de baile del musical, que contará con alrededor de 25 intérpretes sobre el escenario. El plazo para participar en las audiciones finaliza el próximo 9 de febrero.

La versión que llegará a Madrid está dirigida por Sara Pérez y cuenta con música de los Gipsy Kings y John Cameron. Bustamante encabezará el reparto encarnando a Don Diego, hijo de un noble español que, en la California del siglo XIX, se enfrenta a un contexto de opresión y abuso de poder. Bajo la identidad del Zorro, el personaje se convierte en el defensor de los oprimidos y en el símbolo de la resistencia frente a la tiranía del gobernador del territorio, antiguo amigo de la infancia.

Las audiciones estarán coordinadas por la propia directora del montaje, Sara Pérez, junto al director de casting John Varo, quienes se encargarán de seleccionar a los intérpretes que completarán el reparto de este espectáculo de acción, aventura y seducción.

'El Zorro, El Musical' se estrenó en inglés en el año 2008 y regresó a los escenarios en 2022 en una nueva producción. El montaje está inspirado en la novela 'El Zorro. Comienza la leyenda', de la escritora chilena Isabel Allende, y recoge la tradición del personaje creado por Johnston McCulley en 1919, considerado uno de los primeros héroes de la ficción moderna y un icono de la cultura popular.

La partitura corre a cargo de Gypsy Kings y John Cameron, mientras que el libreto está firmado por Stephen Clark y Helen Edmundson. El musical fusiona la rumba flamenca con la música teatral y rinde homenaje al gran cine de aventuras a través de una puesta en escena dinámica, con lucha escénica y espíritu épico.