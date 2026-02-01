PSOE DE MADRID
López cree que el "mayor enemigo" en las elecciones es la abstención y llama a movilizarse para que no ganen "los menos"
El secretario general del PSOE-M ha asegurado que el PSOE es la opción para gobernar "para la mayoría" y para defender los servicios públicos y la igualdad en la Comunidad de Madrid
EP
El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, cree que el "mayor enemigo" en las elecciones es la abstención y ha llamado a movilizar el voto para que no ganen "los menos".
"El enemigo no es la derecha o la ultraderecha, el enemigo es la abstención, porque entonces ganan los menos, hay que movilizarse", ha trasladado López en su discurso durante el comité regional socialista.
Así, López ha resaltado que "con media hora y una papeleta" se pueden defender la sanidad pública, la universidad pública, la igualdad, las pensiones, la dignidad de los salarios, los contratos estables y las políticas de vivienda. "No puede ser que la gente piense que su pensión o la universidad da igual", ha afirmado.
El líder de los socialistas madrileños se ha dirigido especialmente a las clases medias y trabajadoras, a los barrios y a las zonas del sur de la Comunidad de Madrid, para que no sigan "la nueva moda" de votar a la ultraderecha, "que en Madrid es toda", en "contra sus intereses", a su juicio, en contra de la subida de salarios, de los contratos estables o de la intervención del mercado de la vivienda.
"Eso son las cosas que hace la ultraderecha, por lo tanto es al revés, yo me quiero dirigir a la gran mayoría de los madrileños y madrileñas (...) para que defiendan la igualdad y para que defiendan sus intereses", ha insistido.
Dice López que "si gobiernan para unos pocos y la mayoría se abstiene, seguirán gobernando para unos pocos", por lo que ha instado a los socialistas a trabajar para que los madrileños "abran los ojos" ante esta realidad.
En este sentido, López ha asegurado que el PSOE es la opción para gobernar "para la mayoría" y para defender los servicios públicos y la igualdad en la Comunidad de Madrid. "Nosotros somos los que vamos a defender la sanidad pública, la universidad pública, las pensiones, la igualdad, la dignidad de los salarios, los contratos estables, las políticas de vivienda, la vivienda pública, las ayudas para la vivienda. Esto es lo que supone votar y apoyar al PSOE", ha señalado.
