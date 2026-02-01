Madrid lanza la Semana del Mueble con descuentos y actividades para impulsar las ventas del sector

La Comunidad de Madrid acogerá la Semana del Mueble con el objetivo de promocionar el sector e impulsar las ventas mediante una combinación de actividades y campañas comerciales. El Ejecutivo autonómico formalizará este lunes un protocolo general de intenciones con IFEMA, el Ayuntamiento de Arganda del Rey y la Asociación de Empresarios de Comercio del Hábitat de Madrid (ACHM).

La iniciativa incluirá conferencias, talleres y mesas redondas informativas, además de descuentos y promociones en las tiendas de la región durante la semana del 2 de febrero. En total, el sector del hábitat suma 750 establecimientos en la Comunidad de Madrid y emplea a cerca de 15.000 personas de forma directa o indirecta.

Según los datos facilitados, la facturación anual del sector supera los 1.200 millones de euros, lo que representa el 18 % del total nacional y alrededor del 1,3 % del PIB autonómico.

La firma del acuerdo se producirá con carácter previo a la Feria Intergift, que se celebra en IFEMA del 4 al 7 de febrero. Con esta actuación, el Gobierno regional y la ACHM siguen las líneas planteadas en el Libro Blanco presentado en noviembre de 2024, que subraya la necesidad de invertir en acciones de fomento e impulso para reforzar la actividad del sector.

La viceconsejera de Economía y Empleo, Carmen Tejera, ha señalado que el Ejecutivo autonómico se compromete a trabajar en actividades de formación, a informar a los empresarios sobre novedades y posibles modificaciones legislativas que puedan afectarles y a ofrecerles asistencia técnica y asesoramiento para su promoción y profesionalización.