Madrid estrena una pizza edición limitada: Diavola con chorizo chino de Sichuan ahumado y aceite picante

Madrid vuelve a demostrar que es un territorio fértil para los encuentros culinarios con sentido. El restaurante de talarrines chinos Biáng Biáng Bar y los hermanos de Fratelli Figurato —creadores de la mejor pizza 'made in Spain' en 50 Top Pizza— firman Finalmente Insieme, su primera colaboración conjunta y una de las más estimulantes de la temporada: un diálogo honesto entre la cocina china del norte y la tradición italiana, sin fuegos artificiales ni fusiones forzadas, solo técnica, producto y respeto mutuo.

La propuesta reúne en la misma cocina a Óscar, alma de Biáng Biáng Bar, con Vittorio y Riccardo Figurato, responsables de algunas de las pizzas más celebradas de Madrid. El punto de partida no es la extravagancia, sino algo mucho más sólido: la admiración compartida y el deseo de experimentar sin traicionar la identidad de cada casa. "Insieme nace de pasar tiempo juntos en cocina, de escuchar la propuesta de Óscar y de encontrar el punto en el que tenía sentido llevar una receta muy nuestra a otro formato", explican Vittorio y Riccardo Figurato.

Madrid se rinde a un cruce inesperado: Biáng Biáng Bar x Fratelli Figurato. / Cedida

Noodles chinos con alma italiana (y viceversa)

Para esta ocasión, los hermanos Figurato se adentran en el universo de los noodles Biáng Biáng, reinterpretándolos con uno de sus sellos más reconocibles: el ragú alla Genovese. Una elaboración lenta, profunda y fiel a la tradición napolitana, que encuentra en el trazo ancho y contundente de estos noodles chinos un aliado inesperado pero natural. "Cuando cocinas desde la tradición entiendes que muchas recetas hablan el mismo idioma, aunque vengan de lugares distintos", confirma el tándem italiano.

La respuesta llega desde el otro lado del pase. Óscar se atreve con la Diavola de León, la pizza más icónica y premiada de Fratelli Figurato, y la reimagina con chorizo chino de Sichuan ahumado y aceite picante, dando lugar a una versión que resulta familiar y sorprendente a partes iguales. "Siempre nos ha interesado mirar otras cocinas desde la técnica y el producto, no desde el efecto. La idea ha sido entender bien la Diavola y acompañarla con ingredientes que sumaran, buscando puntos en común entre dos formas de cocinar distintas, pero igual de honestas", señala Óscar.

La colaboración se podrá disfrutar por tiempo limitado y en ambos restaurantes:

Del 2 al 8 de febrero : Biáng Biáng al estilo Fratelli Figurato en Biáng Biáng Bar (Chueca) .

: Biáng Biáng al estilo Fratelli Figurato en . Del 9 al 15 de febrero: Pizza Diavola al estilo Biáng Biáng Bar en Fratelli Figurato (Pizzeria, Trattoria Popolare y Pizzeria Friggitoria).

Además, habrá encuentros especiales en cocina que refuerzan el espíritu del proyecto:

