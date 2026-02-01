Madrid estudia avances con anémonas de mar para eliminar células cancerígenas que sobreviven a la quimioterapia

La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA Nutrición, está liderando una investigación internacional que ha descubierto un péptido venenoso, procedente de una especie de anémona de mar del Caribe, que ataca de forma selectiva las células tumorales que sobreviven a la quimioterapia.

Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, aunque este tratamiento es eficaz para destruir muchas células enfermas, también puede provocar que algunas entren en un estado conocido como senescencia, en el que dejan de crecer pero permanecen vivas y, con el tiempo, pueden producir inflamación e incluso contribuir a la reaparición del cáncer.

Para abordar este fenómeno, la investigación que encabeza la responsable del Grupo de Venómica Traslacional en IMDEA Nutrición, María Ikonomopoulou, ha revelado que una pequeña proteína presente en la anémona que cubre fondos marinos tiene propiedades senolíticas, que ataca este tipo de células, y una toxicidad selectiva.

Además, se ha desarrollado una versión mejorada del compuesto cuyos resultados han sido capaces de eliminar las células senescentes dañinas con gran precisión sin dañar el tejido sano.

Para la Comunidad, estos avances "pueden inspirar la próxima generación de tratamientos terapéuticos para hacerlos más eficaces y reducir las posibilidades de que la enfermedad reaparezca, lo que conlleva mejores resultados y menos efectos secundarios para los pacientes".

Los péptidos venenosos pueden ser extremadamente potentes y estables, por lo que presentan diferentes propiedades con características similares a los fármacos que abren la puerta al desarrollo de medicinas más inteligentes.

Su capacidad podría beneficiar a enfermedades relacionadas con la edad, como la fibrosis o el deterioro renal, e incluso arrojar luz sobre algunos síndromes de envejecimiento prematuro al aliviar la inflamación crónica.

Para comprender si estos compuestos pueden servir de apoyo a tratamientos médicos reales, han sido probados en dos modelos animales: el pez cebra y el ratón.

Al ser muy estable, puede administrarse eficazmente mediante inyección intraperitoneal y, cuando se combina con la quimioterapia, mejora significativamente la remisión tumoral en estos modelos experimentales.