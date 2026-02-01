Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Febrero comienza frío en Madrid, con niebla y lluvias generalizadas

La Agencia Estatal de Meteorología alerta de un descenso de temperaturas, probabilidad de precipitación y brumas matinales, con mínimas cercanas a los 4 °C

Madrid amanece con niebla y espera lluvias generalizadas en un domingo frío.

Madrid amanece con niebla y espera lluvias generalizadas en un domingo frío. / Aemet

Gloria Barrios

Madrid

La AEMET pronostica para este domingo en Madrid cielo mayoritariamente encapotado, con nubes que favorecerán la precipitación dispersa y constante a lo largo de la jornada. Las brumas y nieblas serán más probables a primeras horas de la mañana, con la posibilidad de visibilidad reducida, especialmente en zonas bajas y valles urbanos.

Además, todos los aeropuertos madrileños se ven afectados por la niebla, según el aviso del organismo público. Se esperan heladas débiles de madrugada en zonas de sierra y el servicio de emergencias 112 advierte de riesgo notable de aludes en la Sierra de Guadarrama por las precipitaciones.

Las temperaturas descenderán respecto a jornadas previas, creando un ambiente invernal típico para principios de febrero. Se espera que las mínimas se sitúen alrededor de 4-5 °C y que las máximas no superen los 10-11 °C en la mayoría de los intervalos horarias del día, reforzando la sensación de frío durante toda la jornada.

Temperaturas máximos y mínimas este domingo, 1 de febrero de 2026, en Madrid, según la AEMET.

Temperaturas máximos y mínimas este domingo, 1 de febrero de 2026, en Madrid, según la AEMET. / Aemet

El viento soplará de forma predominante desde el suroeste, con rachas moderadas en algunos momentos, aunque en general será flojo en el área metropolitana, sin variaciones bruscas.

Consejos para la jornada

Las condiciones previstas aconsejan llevar abrigo y paraguas si se va a salir, así como planificar con antelación los desplazamientos al aire libre ante la posibilidad de lluvia persistente. Las brumas matinales pueden afectar a la visibilidad en trayectos urbanos y en las cercanías de los valles del río.

