EL TIEMPO
Febrero comienza frío en Madrid, con niebla y lluvias generalizadas
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de un descenso de temperaturas, probabilidad de precipitación y brumas matinales, con mínimas cercanas a los 4 °C
La AEMET pronostica para este domingo en Madrid cielo mayoritariamente encapotado, con nubes que favorecerán la precipitación dispersa y constante a lo largo de la jornada. Las brumas y nieblas serán más probables a primeras horas de la mañana, con la posibilidad de visibilidad reducida, especialmente en zonas bajas y valles urbanos.
Además, todos los aeropuertos madrileños se ven afectados por la niebla, según el aviso del organismo público. Se esperan heladas débiles de madrugada en zonas de sierra y el servicio de emergencias 112 advierte de riesgo notable de aludes en la Sierra de Guadarrama por las precipitaciones.
Las temperaturas descenderán respecto a jornadas previas, creando un ambiente invernal típico para principios de febrero. Se espera que las mínimas se sitúen alrededor de 4-5 °C y que las máximas no superen los 10-11 °C en la mayoría de los intervalos horarias del día, reforzando la sensación de frío durante toda la jornada.
El viento soplará de forma predominante desde el suroeste, con rachas moderadas en algunos momentos, aunque en general será flojo en el área metropolitana, sin variaciones bruscas.
Consejos para la jornada
Las condiciones previstas aconsejan llevar abrigo y paraguas si se va a salir, así como planificar con antelación los desplazamientos al aire libre ante la posibilidad de lluvia persistente. Las brumas matinales pueden afectar a la visibilidad en trayectos urbanos y en las cercanías de los valles del río.
