Los Premios Madroño abren inscripciones en Madrid para jóvenes creadores con premios de hasta 6.000 euros

El Ayuntamiento de Madrid ha abierto la convocatoria de la 34ª edición de los Premios Madroño, un certamen dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años que quieran presentar sus creaciones artísticas. Las inscripciones pueden formalizarse hasta el 23 de febrero a través de la web municipal.

Ocho disciplinas y 16 premios

El concurso contempla ocho disciplinas: cortometraje, microteatro, poesía, relato corto, obra plástica, fotografía, danza y música. En total, se concederán 16 galardones, dos por cada categoría.

Como principal novedad de esta edición, el Consistorio ha incrementado la cuantía económica de los premios. Los ganadores de cada disciplina recibirán 6.000 euros, mientras que los segundos clasificados obtendrán 4.000 euros.

Cada participante podrá concurrir únicamente a una categoría y presentar una sola obra. El certamen se desarrollará en distintas fases, que incluyen la exhibición y representación pública de las creaciones en festivales y espacios culturales de la ciudad. Un jurado especializado seleccionará a los finalistas, que volverán a mostrar sus trabajos en una gala final en la que se entregarán los trofeos.

Más participación y proyección nacional

Según señala el Ayuntamiento, los Premios Madroño buscan "establecer y afianzar los espacios de participación de los jóvenes en distintos campos de la creación artística, premiando y reconociendo el talento, el esfuerzo y la innovación cultural".

En la edición de 2025 se presentaron 355 obras, 107 más que el año anterior. Además, el certamen refuerza cada año su proyección nacional: aunque está impulsado desde Madrid, acoge trabajos de creadores de toda España. El pasado año, 28 participantes procedían de fuera de la Comunidad de Madrid.