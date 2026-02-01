Isabel Díaz Ayuso refuerza el compromiso del PP madrileño: "Vamos a por más"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular madrileño, ha destacado que el partido se prepara para afrontar los próximos dos años con una "absoluta ambición" con el objetivo de consolidar su presencia en los municipios y seguir creciendo en la región. La dirigente ha dejado claro que el PP de Madrid no se conformará con su actual situación, sino que va "a por más".

Durante su intervención en la II Intermunicipal del PP de Madrid, celebrada este domingo en San Lorenzo de El Escorial, Ayuso expresó su orgullo por liderar un partido "tan vivo, tan humilde, tan comprometido y lleno de ilusión". A su juicio, el PP de Madrid sigue siendo el que "más crece" en la región, subrayando que este crecimiento es un reflejo del trabajo y la dedicación del equipo, tanto a nivel municipal como autonómico.

La presidenta madrileña subrayó que la prioridad del PP en los próximos años es conseguir "absolutas" en los municipios donde actualmente gobiernan y seguir demostrando que son "los mejores en la gestión y los más útiles para los vecinos". "Estamos aquí para trabajar de lunes a domingo, para ser la mejor versión del Partido Popular de Madrid. Lo que queremos es que nuestros alcaldes y concejales sean tan buenos que nadie dude en seguir confiando en ellos", indicó.

Ayuso también destacó que, además de la gestión de los servicios públicos, los representantes del PP defienden un "modo determinado de ver la vida", basado en principios que benefician a las familias, a los comerciantes y a los servicios públicos. Para la presidenta, la política del PP madrileño no solo se basa en la eficiencia administrativa, sino en ofrecer soluciones que estén alineadas con los valores que, según ella, representan la mayoría de los ciudadanos.

Madrid, un pilar de España frente al "totalitarismo"

En su discurso, la líder del PP madrileño también lanzó un mensaje contundente contra los movimientos y partidos que, en su opinión, "no quieren nada bueno" para el país. Ayuso aseguró que hay sectores que pretenden "destruir" el orden actual para imponer su visión, y que el Partido Popular de Madrid es un bastión contra estas fuerzas.

"Somos los que ponemos contra el espejo el sinsentido del nacionalismo y de los totalitarios", afirmó, destacando que el trabajo del PP en Madrid es clave para que el "proyecto totalitario" que, según ella, amenaza a España, no consiga avanzar. "Mientras Madrid siga siendo fuerte y al servicio de España, ese proyecto tiene muchas más dificultades para seguir carcomiéndolo todo", agregó.

En este sentido, Ayuso insistió en que el PP de Madrid es la voz de la "inmensa mayoría de los ciudadanos" que desean "sacar adelante sus vidas" y que están hartos de la "mentira, la impunidad y los ataques" que, según la presidenta, se producen especialmente contra Madrid. Para la dirigente, el futuro de la región es clave no solo para la Comunidad, sino para la estabilidad y el progreso de toda España.

De cara a los próximos comicios, Ayuso dejó claro que el Partido Popular de Madrid tiene claro su objetivo: consolidarse como la principal fuerza política en la región, con el firme compromiso de seguir trabajando por el bienestar de los madrileños y de defender sus principios en el ámbito político nacional.