Íñigo Quintero, el fenómeno cristiano que reventó en una residencia de estudiantes madrileña: "Lo llevé mal, fue una etapa difícil"

El éxito no ha cegado a Íñigo Quintero (A Coruña, 2001). Y, ojo, hubiera sido realmente fácil: los 980 millones de reproducciones que atesora Si no estás en Spotify le pillaron con 21 años, en una residencia de estudiantes en Madrid. No tenía experiencia en la música. Y, aún así, alcanzó el número 1 en 10 países y se coló en las listas de otros 18. Llenó periódicos y radios. Un hito que, rápidamente, cómo no, despertó una oleada de rumores sobre él. Aquel tema hablaba de Dios, pero no se sintió preparado para confirmarlo. “Me daba palo. Era una cosa íntima. Decidí irme a Galicia con mi familia para despejarme”, explica. La bola se hizo tan tan tan grande que, ahora, cuatro inviernos después, lo recuerda como un sueño. Y, por fin, tras encontrar su voz en la industria, es capaz de hablar de aquello sin titubeos.

Ha tenido tiempo para entender lo que pasó y, sobre todo, claro, para seguir escribiendo. Las melodías que surgieron tras el boom conforman hoy El sitio de siempre, un elepé que profundiza en sus valores y creencias. Lo presentará en París, Berlín, Lisboa, Miami y Madrid, entre otras capitales, en una gira internacional que arranca en marzo.

P. ¿Quién está detrás de estas canciones?

R. Un chaval de 24 años que tiene una vida normal. Empezó a sacarlas sin ninguna pretensión y, de repente, sin esperarlo, le llegó el éxito. Y, claro, durante estos dos años, ha manejado la situación como ha podido. Sus bases no han cambiado.

P. ¿Siempre fue así de creativo?

R. He tocado la guitarra y el piano desde pequeño. Y, a veces, participaba en algún certamen escolar. Sin embargo, sólo llevo cuatro años componiendo. Me aburrí de cantar canciones de otros. Y, de forma natural, fui probando. Cuando pasas tanto tiempo delante de un instrumento, te salen.

P. ¿Recuerda la primera que hizo?

R. Suena surrealista, pero el primer tema que acabé fue Si no estás. Lo prometo. Siempre tenía ideas rondándome, pero era incapaz de desarrollarlas. Subí esa a Spotify y no otra porque no tenía más.

El primer disco de Íñigo Quintero se titula 'El sitio de siempre'. / CEDIDA

P. ¿Contó en casa lo que iba a hacer?

R. No dije nada. La publiqué y listo. No lo hacía con ninguna intención. Mis colegas me animaron a hacerlo. Al tiempo, se la mandé a mis padres y les gustó.

P. Aquello fue en 2022, pero el pelotazo no llegó hasta 2023.

R. Eso es. Aunque tengo que decir que la canción ya estaba funcionando: tenía un millón de reproducciones antes del boom. Y la única promoción que le di fue a través de mi Instagram. Aún no sé muy bien qué sucedió. Quizá, TikTok. Y, por aquel entonces, ni tenía. Me la descargué para ver qué pasaba. Y me encontré un montón de vídeos con Si no estás de fondo. Me sorprendió. Al poco, mi mánager me llamó diciéndome que algo estaba pasando. La gente no paraba de compartirla más y más. Llegamos a septiembre y estaba disparada.

P. ¿Cómo lo vivió?

R. Lo llevé mal. Fue complicado. No lo recuerdo de forma agradable. Mi nombre comenzó a salir en muchos sitios. Me investigaron. Aparecieron cámaras en mi pueblo, en la residencia de estudiantes. Recibía llamadas de números extraños. Una intrusión que me pasó factura al no estar preparado. No tenía herramientas para manejarlo. Además, sentía la presión por sacar más música. Y no tenía más. Por lo que me tuve que poner a escribir a toda velocidad con la presión de si gustaría lo siguiente.

P. El significado de Si no estás levantó muchos rumores. ¿Es una canción dedicada a Dios?

R. Sí. Ese debate me hizo gracia y la impulsó. Al principio, no lo quería decir porque me daba miedo la reacción de la gente. La hice por partes. Tenía el arranque, pero no sabía cómo seguir. Fue un puzzle largo.

P. Logró que gustase tanto a religiosos como no religiosos.

R. Aunque hable de Dios, no lo dice explícitamente. Por lo que cada uno puede interpretarla como quiera. Me gusta jugar con esto.

P. Alcanzó el número 1 en 10 países. ¿Cómo reaccionó su familia?

R. Mis padres no se enteraban muy bien de lo que era Spotify. Hasta que no aparecí en La Voz de Galicia, no fueron conscientes. Luego me invitaron al concierto benéfico que Cadena 100 organiza cada año. Como no había tocado en ningún lado hasta entonces, se montó un revuelo y se percataron de que algo estaba ocurriendo.

Íñigo Quintero, en el concierto solidario de Cadena 100. / RICARDO RUBIO

P. ¿Cómo lo enfrentó?

R. Fatal. Era mi primer gran concierto y le dieron bastante bombo. Recuerdo que tenía un piano de cola y unos in-ears que no me quedaban bien. Me los tuvieron que pegar con esparadrapo para que no se me cayeran. Toqué y no levanté la mirada hasta que acabé. Entonces, se encendieron las luces y aluciné. Había preparado un discurso de agradecimientos que no fui capaz de decir. Me di la vuelta y me fui. Al salir, le di un abrazó a mi mánager. Y, sin controlarlo, me puse a llorar. Tenía mucha tensión acumulada.

P. El sitio de siempre es el título que ha puesto al álbum. ¿Qué echa de menos?

R. Si bien ahora mi círculo es más grande y mis circunstancias han cambiado, adoro a mi casa, mi raíz, mi tierra. Tengo muy presente mis principios y creencias. Me hacen ser yo mismo. Y quería darles su lugar en este proyecto. El nexo común de las canciones es el amor. Sin embargo, por primera vez, desde un enfoque más optimista.

P. ¿Es metódico a la hora de componer?

R. Siempre me he dejado llevar por los segundos de inspiración. Pero ésta no te lleva si no te pones a currar. Por lo que, hoy, intento ponerme todos los días un ratito.

P. Le nominaron al Latin Grammy. Muy loco, ¿no?

R. Y tanto. Estuve una semana con mi familia en Miami, lo pasamos increíble. Ellos llevaban tiempo sin poder viajar. Fue el mayor regalo, la verdad. Lo pienso y me veo allí súper pequeñito rodeado de grandes nombres.

P. En Europa es muy querido. De hecho, ha presentado el disco en Francia antes que en España.

R. Sí. Hicimos mucha carreta en la anterior gira y, dada la respuesta que tuvimos, impresionante, decidimos arrancar en París. Latinoamérica es un salto natural de cualquier artista español por el idioma, pero Europa no. Por ello, que tanta gente viniera a verme, aún siendo las entradas más caras, me sorprendió tanto. En Luxemburgo, por ejemplo, era febrero y vinieron 600 personas.

P. ¿Qué escenario le sigue poniendo nervioso?

R. Todos. Hasta tocar en el salón de casa con mis amigos. Me considero un chico tímido que ha tenido que espabilar a pasos agigantados. He tenido que vencer muchos miedos.