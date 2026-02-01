SUCESO EN MADRID
Un incendio en una vivienda de Chapinería deja tres intoxicados por humo y un gato muerto
El fuego se originó en la primera planta de un edificio de cuatro alturas en la Travesía Bellomonte y fue extinguido por los Bomberos de la Comunidad de Madrid
Madrid
El incendio se declaró en la primera planta de un edificio de cuatro alturas situado en la Travesía Bellomonte, en el municipio madrileño de Chapinería. Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que consiguieron extinguir el fuego.
Como consecuencia del siniestro, los servicios sanitarios del SUMMA 112 atendieron a tres personas en el lugar. Ninguna de ellas precisó traslado hospitalario y todas fueron dadas de alta tras ser evaluadas.
Además, los sanitarios atendieron a un gato que se encontraba en la vivienda afectada, aunque finalmente el animal falleció. Las causas del incendio no han trascendido.
