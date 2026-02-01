Hablamos con Ana Iglesias y Lucía Aquino, fundadora y diseñadora de Dosprimeras, la marca de joyas versátil, elegante y liderada por mujeres

Convertir tu marca de joyas en una de las más deseadas del momento no es una tarea fácil, pero Ana Iglesias lo ha conseguido con mucho tiempo, esfuerzo, dedicación, pasión y "un equipazo de mujeres sin las que nada de esto sería posible". Así mismo es como nos los lo cuenta, desde su oficina ubicada en San Sebastián de los Reyes (Madrid), la fundadora de Dosprimeras, una de las firmas de joyería referentes del mercado y de la que es imposible no enamorarse.

Tanto ella como el resto de su equipo nos reciben con los brazos abiertos y con muchas ganas de contar su historia. Una historia que se remonta nueve años atrás, cuando se fundó la marca, aunque no ha sido hasta hace tan solo unos años que, gracias a un cambio de imagen y estrategia, la firma ha empezado a despegar y a colarse en los joyeros de las amantes de lo elegante y lo versátil. Porque eso es lo que precisamente destaca de los diseños de Dosprimeras: joyas que te acompañan tanto en el día a día como en las ocasiones más especiales.

Hablamos con Ana Iglesias, fundadora de Dosprimeras, y Lucía Aquino, diseñadora de la firma, sobre el origen de la firma, tendencias de joyas para este 2026 y la dificultad de diferenciarse en un mundo tan competitivo.

¿Cuál es el origen de la firma? ¿Siempre supiste que querías dedicarte al mundo de la moda y más concretamente de las joyas?

ANA: Dosprimeras surge hace nueve años, cuando yo estaba en la universidad. Siempre había sabido que quería tener un proyecto personal en el que plasmar mi identidad. Siempre he tenido dos pasiones que son la moda y la cocina y fue ahí en la universidad cuando decidí emprender.

Después de ese primer momento ha habido muchos cambios y es hace tres años cuando realmente la marca empieza a tener fuerza. Es ahí cuando formo un equipo, este equipazo que me acompaña y donde empezamos a tener una imagen consolidada, hay un cambio de imagen de marca brutal y hasta donde hemos llegado hoy que es impresionante.

¿Cómo funciona actualmente el proceso creativo, desde que se piensa en la idea inicial hasta que el producto llega a la clienta?

LUCÍA: El proceso, en general, empieza por el diseño del producto. Para las colecciones, no solemos hacer un 'brainstorming', sino que partimos de algún diseño en concreto y vamos dándole historia y forma, y es entonces cuando empezamos a participar todas. Una vez el diseño está terminado, que lo aprobamos con Ana, pasamos a colaborar con Amparo, que es la que desarrolla todo el 'storytelling' y para luego transmitirlo en redes y contar un poco lo que queremos transmitir con esa colección de joyas.

Cada una va aportando su granito de arena. Vir, por ejemplo, aporta las colaboraciones, cómo podemos unirnos con otras marcas. Y también aportamos ideas o sugerencias. De hecho, en la última colección se eligió ese color de material porque una del equipo lo sugirió, en un primer momento era otro completamente diferente.

¿Qué diríais que tiene Dosprimeras para diferenciarse de otras marcas en un sector tan competitivo como es el de las joyas?

LUCÍA: Aparte del valor que transmitimos de producto cuidado, artesano, diferente, que somos como muy familiares, creo que el cliente empatiza mucho con nosotros y no nos ve como una marca lejana, sino como algo cercano. De hecho, siempre que tenemos clientes aquí cerca o en algún 'market' que hemos hecho, la experiencia siempre ha sido muy buena, muy cercana y la gente nos tiene mucho cariño, entonces creo que esa es una de las cosas importantes. Yo creo que poco a poco vamos consiguiendo que las clientas sientan esa afinidad.

Aparte por el equipazo que tenemos, que tiene una atención al cliente increíble, porque las joyas hacen que sean como un poco personales para cada uno y siempre la historia de que contamos, siempre una historia que te puede representar.

ANA: Otro apunte que me gustaría dar, además de lo que ha dicho Lucía, es que a nivel producto, hacemos joyas versátiles, joyas que tienen mucha personalidad. Tienen mucho diseño detrás y prácticamente todas te sirven tanto para un evento especial, que a lo mejor haces esa inversión, porque tienes un evento en concreto, pero que luego las utilizas mucho en tu día a día. Diría que la versatilidad es fundamental.

Y diré que esto es muy importante, porque al final, como toda la producción en España es mucho más cara, los márgenes son más pequeños, somos conscientes y creo que cada vez la gente está más concienciada, pero ya que inviertes, buscamos que a la gente le merezca la pena invertir porque puedes tener tres collares en uno, o dos pendientes en uno, tienes muchas posibilidades. No son piezas que vayas a tener olvidadas en el joyero.

Vuestro lema es “siempre hay una historia detrás”, ¿qué clase de historias contáis en Dosprimeras?

LUCÍA: Depende un poco de la colección. Desde que hicimos el cambio de imagen, nuestra idea es hacer unas colecciones que sean familiares, que sean muy nosotras, con las que transmitir algo. Joyas heredadas, joyas que te recuerden a alguien... Por ejemplo, la colección Cosmos era un guiño hacia el cielo, hacia todo lo referente a eso. La colección Le Château estaba centrada en las joyas heredadas. Hemos querido seguir esa tendencia y mantener esa esencia, ese punto clásico que es lo que nos gusta a nosotras, lo que transmitimos y lo que nos hace más familia.

¿Con qué retos os encontráis a la hora de diseñar tantas piezas que sean diferentes pero que vayan en sintonía con la esencia y la filosofía de la marca?

LUCÍA: Pues el principal reto siempre es la fábrica, porque a veces hay diferencias entre la forma de entendernos, diferencias entre lo que yo pienso que puede ser fácil de poner y luego no, entonces hay muchos diseños que se nos caen, o que el diseño inicial era una cosa y luego cambia a otra por eso...

Y luego diría que intentar encontrar el hueco de cada una de las piezas en una colección y en el mercado, eso es bastante difícil. Al final hay muchas cosas que son "cosas soñadas", tienes que pensar en algo que también sea comercial porque no todo el mundo es igual de atrevido. Eso lo siento tanto para bien como para mal. Ahí tenemos un papel muy importante a la hora de plasmarlo bien en redes sociales, darle al cliente ideas para combinar, etc.

Precisamente las redes sociales juegan un papel fundamental, tenéis incluso un canal de YouTube en el que ahora subís vlogs, ¿qué mensaje queréis transmitir a través de ellas?

ANA: Al ser una marca nativa digital para nosotras es súper importante el papel de las redes sociales. Son nuestro altavoz, la herramienta que nos permite llegar a todas las personas para que nos conozcan, entonces es muy importante que seamos muy constantes, que enseñamos esa imagen que realmente queremos transmitir, que muestre la calidad que queremos ofrecer en el producto.

Todas las ideas que damos a través de directos, de reels, es nuestro escaparate, literalmente. Como no tenemos una tienda física, es nuestra única forma de transmitir exactamente cómo es cada cosa y que la gente pueda entenderlo y verlo. Y también verlo de la forma más común, por así decirlo.

¿Cuál ha sido la colección o la pieza más exitosa hasta la fecha?

LUCÍA: La colección Cosmos seguro, que fue la primera que lanzamos, el 26 de octubre de 2023. Funcionó muy bien la colección en general, pero en concreto el anillo Cosmos, los pendientes Andrómeda y el chocker Nebulosa.

ANA: La colección Cosmos que habla del universo, tiene como símbolo especial la estrella, que creemos que es un símbolo que a todo el mundo le encanta, le identifica, además tiene una circonita en medio que aporta mucha luz. Y también jugamos con el tul, que yo creo que eso es algo que a la gente le atrae.

LUCÍA: Y fuera de esa colección, la última que lanzamos que es la de las cruces, otra simbología que a la gente le ha encantado, ha funcionado fenomenal. Ha triunfado algún pendiente más básico, pero lo que más, la estrella. Tiene un poder increíble.

¿Qué tendencias de joyas vienen pisando fuerte este 2026?

LUCÍA: Principalmente el 'layering', mucha capa, mucha combinación de mil cosas juntas, collares largos... Lo 'maxi' también va a llevarse muchísimo, aunque también creemos que va a empezar una tendencia a mucha claridad, brillantes y cristales blancos que aportan luz. Y luego también la combinación de oro y plata, en general el mix de metales va a ser bastante potente este 2026.

ANA: De hecho, el pasado julio lanzamos nuestra primera colección de la mano de una 'influencer' que es Fuen Albadelejo en la que uníamos oro y plata bajo el lema "no hay verano sin plata". Queríamos que la gente se atreviese y meternos en ese nicho de gente que usa plata y que en ese momento no estábamos cubriendo. Fue un éxito esa colección, la mezcla gustó muchísimo.

Ana, compaginas la marca con la maternidad, el mundo de las redes sociales y de la cocina, ¿cómo llegas a todo? Y, ¿cuál de todas estas facetas disfrutas más?

ANA: Creo que priorizando, sabiendo qué es lo realmente importante, que para mí es mi familia y mi equipo sin ninguna duda. Y luego intentando organizarme el día de la mejor manera que puedo, por tiempos, voy cumpliendo con las tareas que tengo que hacer y si no llego a algo, pues no pasa nada.

Después de todos estos años, ¿qué balance hacéis? ¿Cómo ha evolucionado la marca?

ANA: Personalmente hago un balance super positivo, creo que la marca está triunfando, que somos referentes ahora mismo en el mercado, que todas las mujeres que conocen ya la firma quieren tener una de nuestras joyas en su joyero, que les acompañe siempre.

A nivel equipo se ve que estamos formando un equipo que es increíble, todas aportan cosas especiales y diferentes, entonces yo creo que Dosprimeras tiene una proyección super buena y un recorrido muy grande, que esperemos que se conceptualice en algún momento en tener una tienda física propia, a ver sucede relativamente pronto...

El equipo de Dosprimeras / Dosprimeras

Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos de Dosprimeras?

ANA: Ahora mismo estamos afianzándonos mucho a nivel nacional, estamos entrando en muchos puntos de venta físicos en diferentes provincias españolas, en tiendas multimarca o bien tiendas que nos representan. Hemos entrado en WOW Concept y esperamos entrar dentro de poco en otro canal multimarca muy importante. A nivel online estamos creciendo muchísimo, desde el año pasado un 49%. Y esperamos que siga siendo así.