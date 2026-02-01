El gran secreto del Palacio de Cristal de Madrid: está inspirado en un edificio que ya no existe

Madrid es una ciudad que tiene muchos edificios especiales y el Palacio de Cristal del Retiro es uno de ellos. El arquitecto Ricardo Velázquez Bosco fue el encargado de su construcción en 1887 y es uno de los mejores ejemplos de la llamada "arquitectura del hierro". Se trata de uno de los monumentos más reconocidos de la capital, pero lo que no saben sus visitantes es que guarda un gran secreto: está inspirado en un edificio que ya no existe, a muchos kilómetros del mismo.

Palacio de Cristal de Madrid. / Ayuntamiento de Madrid

El Palacio de Cristal destaca por su estructura ligera y transparente, rodeado de naturaleza y un estanque. Su belleza lo ha convertido en una parada obligatoria para los turistas que visitan la capital de España. El edificio nació con motivo de la Exposición de Flora de las Islas Filipinas, en aquel momento colonia española, pero su inspiración tiene más que ver con otra de las ciudades más importantes de Europa.

La inspiración llegó desde fuera de España

Lo que muchos desconocen es que su diseño estuvo inspirado en un edificio que revolucionó la arquitectura moderna: el Crystal Palace en Londres, construido para la Exposición Universal en 1851. Aquella estructura británica fue pionera en el uso masivo de vidrio y el metal, que influyó directamente en las tendencias europeas.

El interior del Crystal Palace de Joseph Paxton. / Metalocus

El edificio tuvo un trágico final: mientras en España se atravesaba la Guerra Civil, un incendio el 30 de noviembre de 1936 redujo a cenizas el famoso palacio de hierro fundido y cristal, considerada la estructura de cristal más grande del mundo y un icono londinense de la época.

La historia del Crystal Palace

Este emblemático edificio fue diseñado por Joseph Paxton para la Exposición Universal de 1851, la primera feria internacional de productos industriales y artísticos, celebrada en el entorno del famoso y céntrico parque de Hyde Park. Fue tal su éxito que tras la exposición lo desmontaron y trasladaron a Upper Norwood, al sur de Londres. No fue Madrid la única ciudad que tomó inspiración de esta edificación: Dublín, Múnich y Nueva York siguieron los mismos pasos de la capital española.

Su construcción fue muy innovadora: 3300 columnas portantes, 3800 toneladas de hierro fundido y 83612 metros cuadrados de vidrio. Desgraciadamente, en 1936 el edificio fue totalmente destruido por un incendio que tan solo dejó dos torres aisladas del cuerpo principal del edificio, pero que fueron derribadas en 1941, ya que se consideró un punto de referencia para los bombardeos alemanes. Hoy en día, no queda nada de la estructura original.

Otro Palacio de Cristal en Madrid

El Palacio de Cristal del Retiro es el más popular, pero no es el único: en el distrito de Arganzuela se esconde otra joya. Dentro del complejo de Matadero Madrid se levantó el proyecto del arquitecto Don Luis Bellido y González entre los años 1908 y 1928. Este recinto fue conocido como "Nave de Patatas" por su uso en el pasado, pero que fue rehabilitado para su uso como invernadero en el año 1992.

Noticias relacionadas

Este es el Palacio de Cristal de la Arganzuela, Madrid. / Jardineria Canna

La remodelación del edificio tomó como referencia los modelos de invernaderos decimonónicos típicos de la Arquitectura del Hierro como los parques de Viena o Londres. Este espacio alberga cuatro clases de plantas dentro de diferentes microclimas: dos tropicales, uno subtropical y uno desértico. También dispone de láminas de agua, fuentes, rías y acuarios poblados de peces de diferente hábitat. Se puede visitar y es gratuito: el plan perfecto para descubrir uno de los tesoros de la capital.