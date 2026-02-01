Fuenlabrada presume de arte urbano: 'Niños perdidos' es el mejor mural de España y el tercero del mundo

Fuenlabrada suma un nuevo reconocimiento internacional a su apuesta por el arte urbano. El mural Niños perdidos, del artista Murfin, ha sido distinguido como el mejor mural de España y el tercero del mundo en 2025 en la clasificación de Street Art Cities, plataforma de referencia para el muralismo y el grafiti a nivel global.

La obra está integrada en el Museo de Arte Urbano de Fuenlabrada, un proyecto municipal que reúne trabajos de algunos de los artistas más destacados del panorama internacional y que ha convertido la ciudad en un referente europeo por su apoyo a las intervenciones artísticas en el espacio público. Para los curiosos, está ubicada en la fachada lateral del edificio situado en la calle del Tesillo 1, aunque es visible desde la plaza del mismo nombre.

Una niña y un cocodrilo "que cobra vida"

Niños perdidos muestra a una niña abrazando un cocodrilo de juguete que parece estar cobrando vida. El mural, de gran formato, se extiende por toda una fachada y destaca por el uso de colores intensos, la expresividad de la mirada de la protagonista y una composición que transmite sensación de movimiento.

Este reconocimiento sitúa la obra entre las más valoradas del año y refuerza la visibilidad del Museo de Arte Urbano dentro del circuito internacional del arte urbano.

El alcalde de Fuenlabrada presume de ciudad

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, ha celebrado el resultado a través de sus redes sociales, donde ha afirmado: "Tenemos el mejor mural de España y el tercero del mundo". En el mismo mensaje, ha destacado que la obra del Museo de Arte Urbano Niños Perdidos, de @bymurfin, está "en el podium de los mejores murales del mundo en 2025" y ha añadido: "Una vez más, Fuenlabrada brilla y es gracias a todos vosotros y vosotras. Con vuestro apoyo, seguimos trabajando para que Fuenlabrada siga teniendo el reconocimiento que merece".

El Ayuntamiento enmarca este logro en su apuesta por el arte urbano como seña cultural del municipio, con un museo al aire libre que crece con nuevas piezas y atrae la atención de aficionados y visitantes.

Murfin, el artista andaluz afincado en Madrid

Original de Andalucía, Murfin vive y trabaja en Madrid, donde tiene su estudio desde finales de los años 90. Comenzó a pintar grafiti a los nueve años, iniciándose en una forma de expresión en la que combina trazos, movimiento y un uso del color muy marcado.

A los 14 años empezó a participar en concursos y a realizar exhibiciones de arte urbano por todo el país, incorporando progresivamente la técnica del pincel a su proceso creativo. Su estilo busca romper fronteras creativas y persigue la aspiración de construir un lenguaje universal, en el que el concepto actúa como raíz y la interpretación queda abierta a una lectura sensorial y libre.

Con sus primeros encargos en Europa, en capitales como Milán, y colaboraciones con marcas internacionales, el artista ha iniciado también su introducción en el mercado asiático a través de galerías en Singapur. Incluso, sus creaciones se dejaron ver durante su participación el pasado mes de septiembre de 2025, en Pared Viva, una intervención de arte urbano celebrada en el centro comercial Islazul durante tres días, en los que el artista abrió el mural con su estilo característico y, después, estudiantes de la Escuela de Arte La Palma de Madrid completaron la obra con spray. El resultado fue un mural colectivo que quedará instalado de forma permanente en Islazul.

Ahora, el reconocimiento de Niños perdidos refuerza, así, la proyección internacional del trabajo de Murfin y la apuesta de Fuenlabrada por consolidar su museo al aire libre como uno de los principales focos del arte urbano en España.