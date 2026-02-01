Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MÚSICA EN DIRECTO

Delaossa consigue terminar su concierto en el Movistar Arena con un hombro dislocado tras caer de 20 metros

La organización confirmaba rato después el alcance del golpe que el rapero se había dislocado un hombro y además tenía contusiones en un costado

El rapero Delaossa con el brazo en cabestrillo tras caerse en su concierto en el Movistar Arena. 31/01/2026

El rapero Delaossa con el brazo en cabestrillo tras caerse en su concierto en el Movistar Arena. 31/01/2026 / EUROPA PRESS REPORTAJES

EP

Madrid

La noche del pasado sábado se la prometía espectacular para los miles de espectadores que acudieron al Movistar Arena para ver el concierto del rapero Delaossa, que se encuentra de gira presentando 'La Madrugá', su álbum más personal y ambicioso, y que ha calificado como un viaje desde la oscuridad hacia la luz. Quienes siguen al artista urbano son conocedores de sus puestas en escenas y ya sabían que las sorpresas y el espectáculo iba a estar servido. Pero no a tan 'alto nivel'.

Porque en un momento de la actuación, Delaossa se dispuso a dar un salto desde una estructura situada a unos 20 metros de altura sujeto, como manda el reglamento, por un arnés de seguridad. Lo que nadie esperaba era que el mecanismo fallara en el momento del salto, lo que hizo que el cantante cayera impactando contra el suelo de tal manera que el Movistar Arena enmudeció. El rapero quedó tendido en el suelo, su equipo técnico y los sanitarios no tardaron en atenderle y tras unos interminables minutos, Delaossa salió del escenario por su propio pie visiblemente dolorido.

Noticias relacionadas

La organización confirmaba rato después el alcance del golpe: Delaossa se había dislocado un hombro y además tenía contusiones en un costado. La sorpresa llegó cuando el público vio aparecer de nuevo al rapero sobre el escenario, con el brazo en cabestrillo, dispuesto a continuar con su trabajo: "No me voy a ir sin terminar esto", dijo desatando el fervor de sus miles de seguidores. Ya lo dijo Freddy Mercury, 'the show must go on'.

