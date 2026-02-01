CORTES DE TRÁFICO
Cortes de tráfico este domingo en Gran Vía por una manifestación: 21 líneas de la EMT Madrid con desvíos y posibles retenciones
Los desvíos afectan a Callao, Gran Vía y Alcalá entre las 11.00 y las 14.30 horas, según la EMT, por restricciones de tráfico de la Policía Municipal
La EMT Madrid ha activado un aviso de movilidad por una manifestación en la zona de Gran Vía este domingo, el primer día del mes de febrero de 2026. Concretamente entre las 11:00 y las 14:30 horas, 21 líneas de autobús pueden registrar modificaciones de itinerario y retenciones en función del desarrollo del evento y de las restricciones de tráfico de la Policía Municipal.
Desvíos y retenciones en la EMT por la manifestación en Gran Vía
La manifestación obligará a la EMT Madrid a aplicar cambios puntuales en el recorrido de varias líneas en el centro de la capital. El dispositivo se concentra en el entorno de Callao, Gran Vía y la calle de Alcalá, una de las áreas con mayor densidad de tráfico y movilidad peatonal.
La empresa municipal enmarca el aviso en la categoría de "incidencias de corta duración". Además de los desvíos, la EMT advierte de que las líneas afectadas podrán sufrir retenciones y nuevas modificaciones conforme avance la convocatoria y de acuerdo con las restricciones de tráfico que establezca la Policía Municipal, según el aviso de la empresa municipal de transportes madrileña.
Qué líneas de la EMT Madrid se ven afectadas
Las 21 líneas que tendrán modificaciones en sus itinerarios son: 001, 1, 002, 2, 3, 5, 9, 15, 20, 44, 46, 51, 52, 53, 74, 75, 133, 146, 147, 148 y 150.
Si vas a circular o usar el autobús en el entorno de Gran Vía y Callao, conviene planificar el trayecto y prever más tiempo de viaje durante la mañana y primeras horas de la tarde, ya que pueden habilitarse paradas alternativas o producirse desvíos adicionales.
