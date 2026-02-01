La Comunidad de Madrid presenta una exposición fotográfica gratuita sobre la fauna y flora de Arco Verde

La Comunidad de Madrid presenta una exposición gratuita y abierta a todos los públicos sobre el corredor medioambiental Arco Verde que reúne 1.739 fotografías de su fauna, flora, paisajes y entornos naturales.

Para ello, en 2024 se realizaron centenares de instantáneas y varias grabaciones en puntos estratégicos del recorrido, que posteriormente han catalogado los expertos del Centro de Documentación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ha informado el Gobierno regional.

Esta muestra puede visitarse presencialmente de lunes a viernes en este centro, situado en la calle Maudes, 17 de la capital, y también de forma digital, accediendo a una selección de 358 imágenes a través de la página Arco Verde: exposición virtual.

Las fotografías están clasificadas conforme a los tramos de trazado: Arroyo de la Vega; Monte de Valdelatas; Cantueña, Parla y Fuenlabrada; Parque Forestal de Valdebebas; Parque Polvoranca; tramo de Perales del Río a Pinto; Soto de las Juntas; Colonia Jardín; Tres Cantos a Dehesa Boyal, y Valdeloshielos a Arroyo Tejeda.

Esta iniciativa busca "acercar el Arco Verde a los ciudadanos para fomentar su uso y la conservación de sus espacios". De esta forma, en las imágenes de la exposición figuran las localizaciones de los recorridos aptos para el paseo, senderismo, ciclismo o la observación de la fauna y flora autóctonas.

Además, la muestra refleja la diversidad de paisajes y los beneficios del corredor, como la movilidad sin emisiones, la reforestación o la práctica de un ocio saludable mediante la utilización de Arco Verde, un proyecto que comenzó a desarrollarse en 2019 y ya cuenta con 222 kilómetros acondicionados y 185.500 árboles y arbustos plantados.

A través de caminos, vías pecuarias y zonas naturales, este recorrido circular llegará a 262 kilómetros, conectando el área metropolitana de la capital con otros 25 municipios de la región, universidades, el anillo ciclista y los tres parques regionales de la Cuenca Alta del Manzanares, Curso Medio del Río Guadarrama y Sureste.

En él se han hecho numerosas actuaciones para preservar la biodiversidad, como la instalación de cajas nido para aves o láminas de agua para reptiles y anfibios, y se han creado 25 nuevas áreas vinculadas a hábitats mediterráneos, humedales y cauces fluviales.

Naturaleza, ciencia e historia

Desde 2020, el Centro de Documentación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha varias exposiciones virtuales como 'La Comunidad de Madrid durante el Estado de Alarma de 2020', 'Nevada en la Comunidad de Madrid', 'De Plaza en Plaza' -centrada en la transformación de las principales plazas municipales- o 'El Hayedo de Montejo'.

Este espacio recoge también documentos sobre ciencias naturales, sostenibilidad, transportes e infraestructuras, arquitectura, vivienda, construcción y obra civil, que actualmente suman más de 200.000 archivos.

Además, custodia piezas del siglo XVIII e incluye obras tan destacadas como el Facsímil del Plano de Teixeira (1656), el Plan General de Ordenación de Madrid, conocido como el Plan Bigador (1943) o el primer informe sobre el origen del reciclado y la economía circular (1962).